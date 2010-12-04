طی سال جاری 213 نفر در جاده های خراسان شمالی کشته شدند

سرهنگ صمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: مدیریت سرعت با افزایش جریمه ها و کنترل سرعت به طور شبانه روزی با نصب دوربین های کنترل سرعت، تحولی را در کاهش آمار قربانیان تصادف های جاده ای ایجاد می کند که به نفع مردم است.

وی تصریح کرد: مدیریت کنترل سرعت منجر به این خواهد شد که اگر خودرویی با سرعت مطمئنه تصادف کند خسارتی که بر او وارد می شود از خسارت جانی به خسارت مالی تبدیل شود.



وی افزود: با توجه به این که انحراف به چپ، سرعت و سبقت غیرمجاز و نقص فنی از دلایل مهم تصادفات در محورهای خراسان شمالی است، پلیس راه با متخلفان رانندگی در این موارد به شدت برخورد می کند.



وی با اشاره به اینکه 215 نفر طی هفت ماه امسال بر اثر تصادفات جاده ای در محورهای مواصلاتی استان جان باخته اند، گفت: طی مدت مشابه سال گذشته 230 نفر بر اثر تصادفات جاده ای فوت کرده بودند که امسال 7 درصد از آمار تصادفات منجر به فوت کاسته شده است.



فرمانده پلیس راه خراسان شمالی دلیل وقوع تصادفات در محورهای خراسان شمالی را براساس موقعیت، متفاوت با سایر محورهای کشور عنوان کرد.



وی گفت: در بزرگراه بجنورد - شیروان عامل بیشتر تصادفات واژگونی خودرو است که علت آن سرعت نامتناسب با شرایط راه و توجه نکردن به جلو است.



این مسئول انتظامی خراسان شمالی یکی از محورهای پرحادثه در خراسان شمالی را محور بجنورد - جنگل گلستان عنوان و اضافه کرد: در این محور عرض کم جاده و دو طرفه بودن و در پی آن انحراف به چپ و رعایت نکردن حق تقدم خودرو باعث وقوع تصادف های مرگبار می شود.



سرهنگ اسفندیاری با اعلام این که به طور تقریبی 50 درصد تصادفات این استان در هشت ماه گذشته در محورهای مواصلاتی روستاها صورت گرفته بیان کرد: پلیس راه با اجرای طرحهای مقطعی محورهای فرعی را کنترل می کند ولی پوشش کامل عوامل پلیس راه روی تمامی جاده های فرعی استان امکان پذیر نیست.



به گفته فرمانده پلیس راه خراسان شمالی از ابتدای امسال بیشترین سوانح رانندگی مربوط به شهریور ماه پس از ماه مبارک رمضان بوده است.



وی با اشاره به راه اندازی پاسگاههای پلیس راه روستایی در کشور افزود: تعدادی از روستاهای پرتردد خراسان شمالی که دارای محورهای پرحادثه است برای راه اندازی این پاسگاهها در محدوده جاده های روستایی به پلیس راه کشور معرفی شده است.



این مقام مسئول در پلیس راه خراسان شمالی راه اندازی پاسگاههای پلیس راه روستایی را گام بلندی در کنترل راههای روستایی عنوان و اذعان کرد: پاسگاهها به طور مستقیم بر عملکرد رانندگان توجه دارند و متخلفان به راحتی شناسایی می شوند.



سرهنگ اسفندیاری با بیان این که هر چه تردد در جاده های فرعی بیشتر باشد آن جاده ها حادثه خیزتر به شمار می رود خاطرنشان کرد: محورهای فرعی راز وجرگلان، گیفان، شوقان و لوجلی جزو پرترددترین محورهای فرعی استان به شمار می رود که آمار تصادفات در این محورها قابل توجه است.



وی تردد بالای موتور سیکلت را یکی از مهم ترین دلایل وقوع تصادفات در محورهای فرعی اعلام و اظهارداشت: بیشتر موتورسیکلت سواران به دلیل نداشتن مهارت لازم و شناخت نسبت به وسیله نقلیه خود، هم چنین حمل ادوات کشاورزی و نداشتن چراغ جلو و عقب در محورهای فرعی دچار حادثه های غیرقابل جبران می شوند.



فرمانده پلیس راه خراسان شمالی با اعلام این که طرح زمستانی پلیس راه از پانزدهم آذر شروع می شود گفت: 52 تیم مجهز گشت در طول محورهای این استان کار کنترل ترافیک را به عهده دارند که این تعداد از تیمهای گشتی در در 13 مرحله در دو گردنه امین الله و اسدلی مستقر خواهند شد.



سرهنگ صمد اسفندیاری اظهارداشت: برای زمستان امسان گشتهای نامحسوس پلیس راه نیز همیاری جدی خواهند داشت تا شاهد کاهش سوانح رانندگی همچون گذشته باشیم.

فرمانده پلیس راه خراسان شمالی توصیه کرد: با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان به خصوص در روزهایی که با بارش برف و باران همراه است، در این محورها مشکل خاص و حادثه ترافیکی را شاهد نخواهیم بود.



خراسان شمالی پنج هزار و 527 کیلو متر جاده دارد که از این مقدار 100 کیلومتر بزرگراه است.