ساماندهی کمپهای ترک اعتیاد غیرمجاز لرستان آغاز شد

شجاع کرمی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: ساماندهی به وضعیت بیش از ۴۰ کمپ غیر مجاز در سطح استان با همکاری شورای سلامت استان و معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی لرستان از اول آبان ماه سال جاری آغاز و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: ساماندهی وضعیت این کمپها در دستور کار تیمی با مشارکت نیروی انتظامی ،دانشگاه علوم پزشکی و دادگستری قرار دارد.

این در حالیست که پیش از این نیز سرپرست معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان لرستان از رشد قارچ گونه مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد در این استان خبر داده و گفته بود: متاسفانه گزارشات و مراجعات مکرری به سازمان بهزیستی داریم که در این کمپها مواردی مانند کتک کاری، ضرب و شتم، دستگیری و موارد خلاف قانون انجام می گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این کمپها به صورت مخفی فعالیت دارند آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

سرپرست معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان لرستان با اشاره به برخی مشکلاتی که در زمینه کمپهای غیرمجاز وجود دارد، یادآور شد: متاسفانه به دلیل عدم نظارت بر این کمپها موارد مختلفی از شکایات تاکنون از سوی مردم ارائه شده است.

کرمی با بیان اینکه برخی از کمپهای غیرمجاز در این استان، خود اقدام به دستگیر کردن افراد معتاد و حتی به زنجیر بستن این افراد می کنند، افزود: ما در برخی موارد مراجعه کننده هایی داریم که تمام بدنشان کبود شده است.

پیش از این نیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با انتقاد از وضعیت خانه های بهبودی ترک اعتیاد در لرستان، گغته بود: مراکزی که به بحث درمان معتادین می پردازند باید از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی مجوز اخذ کنند.

اردشیر شیخ آزادی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر تعدادی از مراکز بهبود اعتیاد در لرستان فاقد مجوزهستند، عنوان کرد: با توجه به اینکه اینگونه مراکز غیرمجاز زیر نظر هیچکدام از دستگاههای مرتبط نیستند، نظارت بر آنها نیز امکان پذیر نیست.

شیخ آزادی با بیان اینکه در حال حاضر 33 مرکز غیر مجاز بهبود اعتیاد در لرستان فعالیت دارند، بیان داشت: برآوردها نیز حکایت از این دارند که در حال حاضر بین 50 تا 80 مرکز غیر مجاز ترک اعتیاد در لرستان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه این مراکز غیر مجاز فاقد شرایط مناسب بهداشتی مناسب هستند، یادآور شد: این مراکز به طور حتم باعث سرایت بیماریهای واگیر به جامعه خواهد شد.

این اظهارات موجب شد تا در جلسه فوق العاده شورای سلامت استان موضوع ساماندهی کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز در سطح لرستان مورد بررسی ویژه قرار گیرد.

در این جلسه استاندار لرستان نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه برای هر کاری حداقل هایی باید وجود داشته باشد، عنوان کرد: برای اینکه به مراکز ترک اعتیاد مجوز داده شود باید مقررات و ضوابط بهداشتی به درستی رعایت شوند.

حبیب الله دهمرده با اشاره به اینکه دستگاههای متولی باید هر چه زودتر نسبت به ساماندهی این مراکز اقدامات لازم را انجام دهند، بیان داشت: دستگاههای متولی در این زمینه باید طی بازدید میدانی از این مراکز غیر مجاز نسبت به تعطیل کردن آنها اقدام کنند.

وی خواستار تشکیل کمیته ای برای ساماندهی این مراکز غیر مجاز در استان شد و خاطرنشان کرد: باید نظارت جدی بر فعالیت این مراکز در دستور کار این کمیته قرار گیرد.

پس از دستور استاندار لرستان ساماندهی کمپهای ترک اعتیاد در دستور کار قرار گرفت که امید می رود با استمرار این روند از تبعات و آسیب های بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی این کمپها در استان جلوگیری به عمل آید.