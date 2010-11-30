تفکر بسیجی مختص انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، دکتر علی مرادزاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع دانشجویان بسیجی استان سمنان گفت: بسیج در عرصه‌های مختلف همواره در پاسداری از انقلاب در خط مقدم بوده است

وی تصریح کرد: انقلاب در میدانهای سخت مبارزه، با ایمان و توکل به خدا و حضور بسیج مردمی توانسته است مشکلات را پشت سر گذاشته و اینک در عرصه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و سیاسی تفکر بسیجی است که کار ساز است.

مراد زاده دهه چهارم انقلاب را مصادف با رشد علمی و فناوری ایران اسلامی دانست و افزود: تفکر بسیجی با حداقل امکانات در هر جا که وارد شده موجب حیرت گشته و دشمنان را به تعقیب واداشته است.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود یادآور شد: بسیجی بودن یعنی با ایمان قلبی، مغز متفکر و آمادگی همه جانبه در همه میدان هایی که لازم است، در آن حاضر باشیم.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان نیز در این آیین با اشاره به ناکامی‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا گفت: آمریکا در وضعیتی نیست که بتواند کشوری را تحریم کند و همین سیاست‌های تحریم بود که زمینه ساز خودکفایی‌های ایران در بسیاری از عرصه‌ها شد.

سردار علی استاد حسینی اظهار داشت: گزینه حمله نظامی همواره در دستور کار آمریکا قرار داشته و اگر می توانستند تا حالا حتما این کار را می کردند، اما مؤلفه های قدرت در نظام جمهوری اسلامی مثل ایدئولوژی حاکم و فرهنگ حسینی مردم و وجود وحدت و انسجام ملی و رهبری که مردم حاضرند جانشان را فدایش کنند، مانع از این اقدام است.

وی وجود جمعیت 70 میلیونی که اکثر آن جوان هستند، نیروهای قدرتمندی چون سپاه، ارتش و ده میلیون بسیجی آماده را از دیگر مؤلفه های قدرت نظام برشمرد و تاکید کرد: مسائل دیگری چون جنگ عراق و افغانستان، عدم همراهی افکار عمومی دنیا با آمریکا و آمادگی های نظامی جمهوری اسلامی، موانع دیگری است که آمریکا را از حمله به ایران باز داشته است.

استاد حسینی در خصوص سیاست های تحریم آمریکا علیه ایران خاطرنشان کرد: این کشور در وضعیتی نیست که ایران را تحریم کند، چرا که خودش بیشتر آسیب دیده و گستردگی بازارهای جهانی و تعدد روابط کشورها موجب شکست این سیاستهاست.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان بی بصیرتی را تهدید اصلی انقلاب دانست و یادآور شد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر بصیرت، بویژه پس از فتنه باید بیش از پیش مورد توجه بسیجیان قرار گیرد است چراکه وجود بسیجیان با اخلاص می تواند، توطئه های دشمنان را خنثی کند.