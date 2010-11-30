کنسرت ارکستر سمفونیک تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل انجمن موسیقی با اعلام این خبر در نشست رسانه ای که صبح امروز با حضور درک گلیسون رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران برگزار شد؛ در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت گفت: قطعات تازه ترین اجرای ارکستر سمفونیک تهران در دو بخش برگزار می شود در بخش نخست دو قطعه با نام های صلح و کنسرتو کمانچه به آهنگ سازی ارسلان کامکار برگزار می شود در این اجرا اردشیر کامکار تک نوازی کمانچه را برعهده دارد.

بابک رضایی افزود: در بخش دوم این اجرا سمفونی شماره 6 چایکوفسکی با عنوان پانتیک به روی صحنه می رود.

وی در ادامه صحبت های خود به چرایی اجرای آثار آهنگسازان ایرانی در ارکستر سمفونیک تهران اشاره کرد و گفت: در طول سالها فعالیت ارکستر سمفونیک تهران تلاش بر این بوده که آثار آهنگسازان ایرانی در کنار آثار موسیقی کلاسیک اجرا شود ولی متاسفانه اجرای آهنگسازان ایرانی در دوره ای دچار توقف شد اما این ارکستر در 6 ماه گذشته آثار قابل قبولی از آهنگسازان ایرانی را اجرا کرده است و در تلاش هستیم در اجراهای آتی قطعاتی از آهنگسازان جوان ایرانی را در برنامه های ارکستر سمفونیک تهران بگنجانیم.

در ادامه این نشست درک گلیسون رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران ضمن معرفی خود از چگونگی دعوت به این ارکستر گفت: من موسیقی را با دو ساز پرکاشن و پیانو شروع کردم و سالها عضو انجمن ارکستر جوان ایرلند بودم و در این ارکستر با رهبران بزرگی کار کردم پس از آن به آکادمی موسیقی کلاسیک لندن وارد شدم و آموخته های خود را در حوزه نوازندگی دو ساز پرکاشن و پیانو در این آکادمی تکمیل کردم اما بعدها احساس کردم که نوازندگی این دو ساز به تنهایی مرا راضی نمی کند از همین رو به آموختن حرفه رهبری در دانشگاه یو سی آی ال پرداختم و مدتها در ارکسترهای آمریکا و ایرلند رهبری ارکستر را برعهده داشتم تا اینکه در سال 1997 به وطن خودم برگشتم و ارکستر فیلارمونیک ایرلند را احیا کردم و پس از آن با معرفی دوست عزیزم شهرداد روحانی به ارکستر سمفونیک تهران دعوت شدم.

رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران در ادامه به تفاوت های این ارکستر با سایر ارکسترهایی که رهبری آنها را به عهده داشته اشاره کرد و گفت: اگر بخواهم به مقایسه این ارکستر با سایر ارکسترهایی که رهبری آنها را به عهده داشتم بپردازم باید این نکته را متذکر شوم که ارکستر سمفونیک تهران شبیه ارکسترهای اروپای شرقی مانند رومانی، بلغارستان و چک است، به اعتقاد من وجه این تمایز این ارکستر با ارکسترهای اروپای شرقی در نحوه به کارگیری سازهای بادی و برنجی است به این معنا که در اروپای شرقی گروههای بزرگی تشکیل می شوند که فقط سازهای بادی و برنجی می نوازند و افراد در این گروهها 12 سال آموزش موسیقی ویژه سازهای بادی و برنجی می بینند حتی این گروهها قطعاتی که برای سازهایی چون ویولن و ویولنسل تنظیم شده است را با سازهای بادی و برنجی اجرا می کنند اما در ارکستر سمفونیک تهران استفاده از سازهای برنجی و بادی بسیار اندک است البته یکی دیگر از مشکلات این ارکستر کیفیت بسیار نازل سازهایی است که نوازنده ها مورد استفاده قرار می دهند و متاسفانه باید بگویم کیفیت سازهای ارکستر سمفونیک به لحاظ کیفی قابل مقایسه با ارکسترهای اروپای شرقی نیست و من به عنوان یک رهبری که حرفه خود را به خوبی می شناسم بر این باورم که هر چه زودتر باید سازهای جدیدی برای ارکستر خریده شود.

وی در ادامه افزود: یکی از نکات مثبت ارکستر سمفونیک تهران وجود نوازندگان با انگیزه و پرتوان برای یادگیری و خوب نواختن قطعات است چرا که در اروپا بسیاری از نوازنده ها دوست ندارند که در ارکستر ساز خود را به صدا درآورند اما در ایران اغلب نوازنده ها مایل هستند هنر خود را در ارکستر سمفونیک تهران به نمایش بگذارند.

درک گلیسون در ادامه صحبتهای خود به کیفیت آثار ایرانی که برای اجرا در این ارکستر انتخاب شده است اشاره کرد و گفت: بابک رضایی اجرای این قطعات را به من پیشنهاد کرد و زمانی که مطالعه کردم متوجه شدم دو قطعه صلح و کنسرتو کمانچه متعلق به سرگروه نوازندگان ویولن ارکستر سمفونیک تهران است چون حضور ارسلان کامکار آهنگساز این قطعات را در کنار خود داشتم احساس کردم به خوبی می توانم ازعهده اجرای این قطعات برآیم.

وی در ادامه به کیفیت ساخت قطعه صلح و کنسرتو کمانچه به آهنگسازی ارسلان کامکار اشاره کرد و گفت: من در اجرای این دو قطعه برای نخستین بار با ساز کمانچه و قابلیت های آن در کار ارکستررال آشنا شدم که این آشنایی برای من بسیار زیبا و دوست داشتنی بود.البته ناگفته نماند که به اعتقاد من برخی از نوازنده های ارکستر سمفونیک تهران نیاز به کلاسهای آموزشی و یا به عبارت بهتر بازآموزی در اجرای قطعات ارکستررال دارند و این مسئله یک شبه اتفاق نمی افتد و آموزش موسیقی باید از دوران کودکی ملکه ذهن و قلب نوازنده شود.

در ادامه این نشست بابک رضایی مدیرعامل انجمن موسیقی به برنامه های آتی ارکستر سمفونیک تهران اشاره کرد و گفت: تا پایان سال سه برنامه دیگر با سه رهبر ایرانی آماده اجرا داریم و قرار است برنامه های خود را پس از پایان ماه محرم و صفر از سر بگیریم.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که چرا کنسرت ارکسترسمفونیک تهران به رهبری نادر مرتضی پور به اجرای عمومی درنیامد، گفت: متاسفانه در اجرای این کنسرت با مشکلات عجیب و غریب گمرکی مواجه شدیم به این معنی که یک هفته قبل از اجرای این برنامه در تهران به مناسبت هفته فرهنگی قطر به آن کشور سفر کرده بودیم و از ابتدا قرار نبود برای این اجرا سازهای ارکستر سمفونیک را ببریم اما در آخرین لحظات مجبور شدیم برخی از سازهای اصلی ارکستر را برای اجرا در قطر همراه خود ببریم و این اتفاق 36 ساعته انجام شد اما در بازگرداندن این سازها با مشکل گمرکی در قطر مواجه شدیم و حل این مشکل یک هفته وقت ما را گرفت و در نهایت برای ترخیص سازها از گمرک ایران به دو روز تعطیل پنجشنبه و جمعه برخوردیم در نتیجه روزهای برگزاری کنسرت را از دست دادیم اما در تلاشیم در برنامه ای ویژه اجرای ارکستر سمفونیک به رهبری نادر مرتضی پور را به روی صحنه ببریم.