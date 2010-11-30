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۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

بررسی "راهپیمایی روی ماه" در کانون ادبیات

بررسی "راهپیمایی روی ماه" در کانون ادبیات

مجموعه داستان "راهپیمایی روی ماه" نوشته علی قانع دوشنبه 15 آذر در کانون ادبیات ایران بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مهناز رونقی و کوروش اسدی به‌عنوان منتقد حضور می‌یابند و درباره این اثر و ویژگیهای داستان‌نویسی قانع سخن خواهند گفت.

کتاب "راهپیمایی روی ماه" شامل 25 داستان کوتاه است که عناوین برخی از آنها عبارتند از ایستگاه آخر مونیخ، یک فنجان چای تلخ، روز باشکوه، آلزایمر و با بهار رفت.

علی قانع متولد 1340 گیلان فارغ‌التحصیل مترجمی زبان انگلیسی است. او سالهاست با نشریات مختلف همکاری دارد و در حال حاضر مدرس داستان‌نویسی است.

اولین مجموعه داستان این نویسنده با نام "وسوسه اردیبهشت" نامزد کتاب سال 1382 و کتاب دومش "مورچه‌هایی که پدرم را خوردند" برگزیده جایزه ادبی اصفهان در سال 1385 شده است.

نشست بررسی مجموعه داستان "راه‌پیمایی روی ماه" ساعت 16:30 در سالن اجتماعات کانون ادبیات ایران به نشانی خیابان مفتح جنوبی، خیابان اردلان، شماره 25 برپا می‌شود.
 

کد مطلب 1201535

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