برای تکمیل مصلاهای سمنان به 250 میلیارد ریال نیاز است

محمدحسن پیرچه در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: تاکنون برای ساخت این مصلاها 50 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه پنج مصلی در شهرهای سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار و دیباج در حال ساخت است، گفت: این مصلاها از پیشرفت فیزیکی 30 تا 40 درصد برخوردار هستند.

پیرچه اضافه کرد: بخشی از اعتبارات جذب شده برای ساخت مصلاها در استان مردمی است و مابقی از محل اعتبارات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور است.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان در خصوص تعیین امام جمعه برای شهرهای فاقد امام جمعه گفت: در حال حاضر فقط برای تعیین امام جمعه شهر درجزین در حال پیگیری هستیم.

وی همچنین از برگزاری چهارمین گردهمایی ائمه جمعه استان سمنان گفت: این گردهمایی با حضور ائمه جمعه استان، استاندار سمنان، مدیران کل دستگاه های اجرایی استان در شهرستان دامغان برگزار می شود.