  1. استانها
  2. سمنان
۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

برای تکمیل مصلاهای سمنان به 250 میلیارد ریال نیاز است

سمنان - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان گفت: برای تکمیل 5 مصلای نمازجمعه در شهرهای مختلف استان سمنان 250 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

محمدحسن پیرچه در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: تاکنون برای ساخت این مصلاها 50 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه پنج مصلی در شهرهای سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار و دیباج در حال ساخت است، گفت: این مصلاها از پیشرفت فیزیکی 30 تا 40 درصد برخوردار هستند.

پیرچه اضافه کرد: بخشی از اعتبارات جذب شده برای ساخت مصلاها در استان مردمی است و مابقی از محل اعتبارات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور است.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان در خصوص تعیین امام جمعه برای شهرهای فاقد امام جمعه گفت: در حال حاضر فقط برای تعیین امام جمعه شهر درجزین در حال پیگیری هستیم.

وی همچنین از برگزاری چهارمین گردهمایی ائمه جمعه استان سمنان گفت: این گردهمایی با حضور ائمه جمعه استان، استاندار سمنان، مدیران کل دستگاه های اجرایی استان در شهرستان دامغان برگزار می شود.

کد مطلب 1201555

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها