تيم فوتبال فولاد مباركه سپاهان امروز به اصفهان باز مي گردد

به گزارش خبرنگار" مهر" سپاهان درمدت حضورخود دردوبي با تيمهاي الوصل، الاهلي والامارات سه بازي دوستانه و تداركاتي انجام داد كه درهرسه ديدارنيز به پيروزي رسيد.

اين تيم پس ازبازگشت به ايران پس ازاستراحتي كوتاه ازفردا ساعت30/15درورزشگاه نقش جهان تمرينات خود رابراي بازي مقابل پگاه پيگيري خواهد گرفت.

درنزد سپاهاني ها رضا حسن زاده بخاطر اخراج دربازي قبل ازهمراهي با اين تيم محروم است وفرهاد كاظمي مي تواند ازگزينه هايي نظير محسن بنگر، هادي عقيلي ويا مسعود خادمي استفاده نمايد. ضمن اينكه حضوررسول خطيبي نيزبخاطرمصدوميتي كه درتمرينات تيم ملي برايش پيش آمد، دراين بازي درپرده اي ازابهام قراردارد. اين مسابقه 24 مهرماه جاري درورزشگاه نقش جهان برگزارخواهد شد.

اين براي نخستين باراست كه سپاهان درفصل جديد بازي خانگي خود را درورزشگاه نقش جهان برگزارمي كند، زيرا پيش ازاين بخاطرترميم وبازسازي زمين اين ورزشگاه سپاهان بازيهاي خانگي خود را درزمين فولاد شهروورزشگاه اختصاصي ذوب آهن برگزاركرد. درعين حال با تلاش مسوولان ورزشگاه نقش جهان اين زمين براي بازي روزجمعه آماده شده وسپاهان براي ميزباني ازپگاه دراين زمين مشكلي ندارد.