دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، در دانشگاه تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دبیر دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران هدف از برگزاری این کنگره را تعامل جامعه دانشگاهی و تحقیقاتی کشاورزی با یکدیگر در رابطه با نقش کلیدی خاک در مدیریت پایدار اراضی، کشاورزی دقیق و ارتقای سطح سلامت جامعه عنوان کرد.

علی اصغر جعفرزاده خاطر نشان کرد: با توجه به رشد بالای تولید کشاورزی در طی سه دهه گذشته لازم است به نقش کلیدی خاک توجه خاصی مبذول شود که برگزاری این کنگره فرصتی است تا با ارایه آخرین دستاوردهای محققان دانشگاهی در این حوزه افق های تازه ای پیش روی دست اندرکاران بخش تولید کشاورزی قرار گیرد.

جعفرزاده با بیان اینکه به دلیل تخریب و انهدام منابع پایهای خاک و آب، فرسایش خاک، آلودگی محیط زیست و سایر عوامل، تولید در بخش کشاورزی پایدار نبوده است، اظهار داشت: خاک کشور همواره به لحاظ وضعیت جغرافیایی و زمین شناسی خاص آن به طور طبیعی در معرض تخریبهای گوناگون بوده است.

وی افزود: متأسفانه در دهه های اخیر به دلیل رشد سریع جمعیت و احساس رسیدن به خود کفایی در تولید غذا و امنیت غذایی از سوی سیاستگذاران، مدیریت نادرست و غیر اصولی منابع خاک و اراضی از سوی متولیان خاک کشور، به همراه بهره‌برداریهای متکی به حصول سود سرشار در کوتاه مدت، همگی وضعیت بحران را در منابع خاک و اراضی کشور ایجاد کرده است.

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز توجه به اهمیت موضوع و ضرورت شناخت توان و محدودیتهای خاک در راستای مدیریت بهینه آن، افزایش سطح مدیریت پایدار اراضی و رسیدن به استقلال ملی از لحاظ تأمین نیازهای کشوری در امر کشاورزی را از ضرورتهای برگزاری این کنگره عنوان کرد و گفت: در همین راستا دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران توسط گروه علوم خاک دانشگاه تبریز و انجمن علوم خاک ایران در شهریور 90 در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

علی اصغر جعفرزاده ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی در گرایشهای مختلف علوم خاک به منظور توسعه کشاورزی پایدار، بررسی در مورد مسائل مهم خاک و تبادل این اطلاعات بین اعضای خانواده بزرگ علوم خاک در کشور، تحقیق در مورد وضعیت موجود خاک در رابطه با تهدیدهای بالقوه و بالفعل و ارزیابی دورنمای آن، تعیین اولویتهای کاری در این زمینه ها، همسو نمودن آموزش و پژوهش در علوم خاک با نیازهای کشوری را از دیگر اهداف برگزاری دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران خواند.

وی با اشاره به محورهای اصلی این کنگره گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده فراخوان مقالات این کنگره در 10 محور اصلی شامل: بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، پیدایش، رده بندی و ارزیابی تناسب اراضی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، فیزیک خاک و رابطه آب خاک و گیاه، فرسایش و حفاظت خاک، شیمی و آلودگی خاک و سلامت محیط زیست، میکرومورفولوژی و مینرالوژی خاک، فن آوری های نوین در علوم خاک، مدیریت پایدار خاک و احیای اراضی تخریب یافته انجام شده است.

علی اصغر جعفرزاده آخرین فرصت برای ثبت نام اولیه و ارسال مقالات به این کنگره را آخر دی ماه سال 1389 عنوان کرد و گفت: نتایج داوری مقالات در اردیبهشت ماه سال آینده اعلام و ثبت نام نهایی طی خرداد ماه سال 1390 صورت خواهد گرفت.

دبیر دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران در خصوص برنامه های جنبی این کنگره گفت: در این ارتباط تاکنون برگزاری یک کارگاه آموزشی شامل تهیه بانک اطلاعاتی خاک با استفاده از نرم افزار SDBm plus در محیط میکرولیز مسجل شده است.