همایش منظر شهری به توانمندی شهرداریها کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در حاشیه برگزاری دومین همایش ملی منظر شهری که از صبح سه شنبه در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) آغاز شده است، مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: با تدوین طرح توسعه راهبردی شهر قزوین چشم اندازی برای شهرداری قزوین تدوین شد تا شهر تاریخی و فرهنگی قزوین به شهری ایمن، شاداب، پایدار با رونق اقتصادی و جاذبه های گردشگری تبدیل شود.

وی تصریح کرد: امروز مجموعه مدیریت شهرداری به این نتیجه رسیده است که ناهمگونی در سیمای شهری یک شبه و از طریق یک نهاد ایجاد نشده که یک شبه برطرف شود بلکه همه ارگانها در آن دخیل هستند و در اصلاج نیز به یک بسیج همگانی نیازمندیم.

شهردار قزوین اضافه کرد: حساس کردن افکار عمومی به نابسامانی های شهری در کنار آسیب شناسی وضع موجود شهر و سیمای آن در همایش های قبلی صورت گرفت و دومین همایش با رویکرد توسعه پایدار شهری در حالی در قزوین برگزار شده است که در آن آخرین دستاوردها و دیدگاههای صاحب نظران برجسته در باره مفهوم سیمای شهری و عناصر سازنده آن ارائه می شود.

وی گفت: نتیجه این حرکت سازنده استقرار دبیرخانه دائمی کمیته سیما و منظر شهری در قزوین است که با این رویکرد همایش های این گونه از این پس در شهر قزوین برگزار خواهد شد که افتخار ارزشمندی برای استان است و تعامل همه مدیران شهری نتیجه رویکرد خوش بینانه مجموعه مدیریت شهری به تغییر و تحول در شیوه اصلاح بصری در مسائل شهری تلقی می شود.

شهردار قزوین افزود: در طول هفت سال گذشته شاید بتوان گفت خیلی از پروژه هایی که در نگاه مبلمان شهری و طراحی فضاها صورت گرفته بهره برداری شده و الگو گرفته از این سلسله همایش ها بوده و با توجه به جایگاهی که اخیرا کسب کرده ایم و پیشینه تاریخی و فرهنگی قزوین سعی می کنیم در کنار این همایش های سالیانه که نگاه تئوری و نظری مطرح می شود، شهر را هم به یک نمایشگاه برای اجرای مباحث عملی و تئوری تبدیل کنیم به طوری که شرکت کنندگان نتایج اجرایی، اصلاحات، بازسازی و مرمت و کارهای جدید را در بافت های جدید شهر مشاهده کنند.

نصرتی با اشاره به روند برگزاری همایش های قبلی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری همایس استانی و ملی در صددیم با توجه به اهمیت موضوع و استقرار دبیرخانه همایش در قزوین از دستاوردهای علمی و عملی بین المللی هم در این زمینه برخوردار شویم لذا در آینده مقدمات برپایی این همایش را در سطح بین المللی فراهم خواهیم کرد.