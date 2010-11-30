دولت مسئول معیشت طلاب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام ناصر سقای بیریا قبل از ظهر سه شنبه در همایش آموزشی، تخصصی و مهارتی روحانیون مستقر که در مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد در پاسخ به سئوال یکی از حاضران در همایش که به طرح هدفمندکردن یارانهها و اندک بودن حقوق روحانیون مستقر و برنامههای دولت در این زمینه اشاره کرده بود، اظهار داشت: مسئول معیشت طلاب، دولت نیست بلکه از طریق علما، مراجع و دست اندرکاران امور تأمین می شود.
وی در عین حال افزود: معتقدم اگر بودجهای باشد و روحانیون مستقر به کار گرفته شوند، باید زندگی آنها در حد متناسب تامین شود و اگر این طور نیست باید چارهای اندیشید که این مسائل برطرف شود.
مشاور رئیس جمهوری در امور روحانیت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ولایت ریشه در استغنا دارد، تصریح کرد: ولایت حتی در مورد خدای متعال هم صدق میکند چون خدا ما را آفرید و آینده و گذشته و حال ما دست اوست، از این رو خداوند ولی ماست.
سقای بیریا با طرح این سئوال که چه کسی در بین مردم میتواند ولی ما باشد؟ اظهار داشت: کسی میتواند عهده دار ولایت باشد که امر خدا را اطاعت کند، نهی خدا را رعایت کند و نیاز به امور مادی را در خودش احساس نکند و این فقط از راه اتصال به خدای متعال امکانپذیر است.
وی اضافه کرد: دنیا نمی تواند بشریت را به سعادت برساند و عدالت را بر پا کند، جز اینکه زمامدارانی تربیت کند که از مال و قدرت مردم استغنا داشته باشد.
وی با اشاره به برخی ویژگی های ولی فقیه گفت: کسی میتواند در راس قدرت و حکومت قرار گیرد که در اوج تقوا و اتصال و توجه به خدا باشد و اگر بشر میخواهد روی سعادت را ببیند باید زمام امور خود را به دست چنین کسانی بسپارد و اینجاست که بر اساس فلسفه اسلام، دین و دولت نمیتوانند از هم جدا باشند.
سقای بیریا خاطرنشان کرد: مردم میفهمند که اگر روحانیت چشم به مادیات داشته باشد به آنها اعتماد نمیکنند.
روحانی اگر دنیایی باشد باید کاسب و تاجر شود
مشاور رئیس جمهوری در امور روحانیت همچنین به برخی ویژگیهای سنت تبلیغ دین اشاره کرد و افزود: روحانی هیچگاه مطالبه نمیکند که چقدر به او بدهند تا مبلغ دین باشد.
وی تاکید کرد: روحانی اگر دنیایی باشد باید کاسب و تاجر شود چراکه عرصه تبلیغ دینی، محل کسب نیست، بلکه روحانی باید به دیگران فایده برساند.
وی با بیان اینکه هدایت مردم در گرو بینیازی به مال دنیاست، تصریح کرد: مردم وقتی آثار بینیازی و بیتوجهی به مال دنیا و توجه به ظلم نکردن را در طلاب ببینند، تحت تاثیر قرار میگیرند.
تاثیر طرح هدفمندکردن یارانهها بر جلوگیری از فساد اقتصادی
سقای بیریا در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال یکی دیگر از حاضران در همایش پیرامون برنامه دولت برای جلوگیری از فساد اقتصادی، اظهار داشت: اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها یکی از چند تدبیر دولت برای جلوگیری از فساد اقتصادی است.
مشاور رئیس جمهوری در امور روحانیت ادامه داد: رئیس جمهوری اعلام کرد که بعد از اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها، نوبت اصلاح سیستم بانکی و رسیدگی به اشتغال است.
وی گفت: در دولتهای نهم و دهم شاخص ضریب شکاف بین فقیر و غنی کاهش یافته است و اگر طرح هدفمندکردن یارانهها اجرایی شود این ضریب کاهش محسوسی خواهد داشت.
قم - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس جمهوری در امور روحانیت گفت: دولت مسئول معیشت طلاب و روحانیون نیست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام ناصر سقای بیریا قبل از ظهر سه شنبه در همایش آموزشی، تخصصی و مهارتی روحانیون مستقر که در مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد در پاسخ به سئوال یکی از حاضران در همایش که به طرح هدفمندکردن یارانهها و اندک بودن حقوق روحانیون مستقر و برنامههای دولت در این زمینه اشاره کرده بود، اظهار داشت: مسئول معیشت طلاب، دولت نیست بلکه از طریق علما، مراجع و دست اندرکاران امور تأمین می شود.
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