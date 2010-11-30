به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام ناصر سقای بی⁯ریا قبل از ظهر سه شنبه در همایش آموزشی، تخصصی و مهارتی روحانیون مستقر که در مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد در پاسخ به سئوال یکی از حاضران در همایش که به طرح هدفمندکردن یارانه⁯ها و اندک بودن حقوق روحانیون مستقر و برنامه⁯های دولت در این زمینه اشاره کرده بود، اظهار داشت: مسئول معیشت طلاب، دولت نیست بلکه از طریق علما، مراجع و دست اندرکاران امور تأمین می شود.



وی در عین حال افزود: معتقدم اگر بودجه⁯ای باشد و روحانیون مستقر به کار گرفته شوند، باید زندگی آنها در حد متناسب تامین شود و اگر این طور نیست باید چاره⁯ای اندیشید که این مسائل برطرف شود.



مشاور رئیس جمهوری در امور روحانیت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ولایت ریشه در استغنا دارد، تصریح کرد: ولایت حتی در مورد خدای متعال هم صدق می⁯کند چون خدا ما را آفرید و آینده و گذشته و حال ما دست اوست، از این رو خداوند ولی ماست.



سقای بی⁯ریا با طرح این سئوال که چه کسی در بین مردم می⁯تواند ولی ما باشد؟ اظهار داشت: کسی می⁯تواند عهده دار ولایت باشد که امر خدا را اطاعت کند، نهی خدا را رعایت کند و نیاز به امور مادی را در خودش احساس نکند و این فقط از راه اتصال به خدای متعال امکان⁯پذیر است.



وی اضافه کرد: دنیا نمی تواند بشریت را به سعادت برساند و عدالت را بر پا کند، جز اینکه زمامدارانی تربیت کند که از مال و قدرت مردم استغنا داشته باشد.



وی با اشاره به برخی ویژگی های ولی فقیه گفت: کسی می⁯تواند در راس قدرت و حکومت قرار گیرد که در اوج تقوا و اتصال و توجه به خدا باشد و اگر بشر می⁯خواهد روی سعادت را ببیند باید زمام امور خود را به دست چنین کسانی بسپارد و اینجاست که بر اساس فلسفه اسلام، دین و دولت نمی⁯توانند از هم جدا باشند.



سقای بی⁯ریا خاطرنشان کرد: مردم می⁯فهمند که اگر روحانیت چشم به مادیات داشته باشد به آنها اعتماد نمی⁯کنند.



روحانی اگر دنیایی باشد باید کاسب و تاجر شود



مشاور رئیس جمهوری در امور روحانیت همچنین به برخی ویژگی⁯های سنت تبلیغ دین اشاره کرد و افزود: روحانی هیچگاه مطالبه نمی⁯کند که چقدر به او بدهند تا مبلغ دین باشد.



وی تاکید کرد: روحانی اگر دنیایی باشد باید کاسب و تاجر شود چراکه عرصه تبلیغ دینی، محل کسب نیست، بلکه روحانی باید به دیگران فایده برساند.



وی با بیان اینکه هدایت مردم در گرو بی⁯نیازی به مال دنیاست، تصریح کرد: مردم وقتی آثار بی⁯نیازی و بی⁯توجهی به مال دنیا و توجه به ظلم نکردن را در طلاب ببینند، تحت تاثیر قرار می⁯گیرند.



تاثیر طرح هدفمندکردن یارانه⁯ها بر جلوگیری از فساد اقتصادی



سقای بی⁯ریا در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال یکی دیگر از حاضران در همایش پیرامون برنامه دولت برای جلوگیری از فساد اقتصادی، اظهار داشت: اجرای طرح هدفمندکردن یارانه⁯ها یکی از چند تدبیر دولت برای جلوگیری از فساد اقتصادی است.



مشاور رئیس جمهوری در امور روحانیت ادامه داد: رئیس جمهوری اعلام کرد که بعد از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه⁯ها، نوبت اصلاح سیستم بانکی و رسیدگی به اشتغال است.



وی گفت: در دولت⁯های نهم و دهم شاخص ضریب شکاف بین فقیر و غنی کاهش یافته است و اگر طرح هدفمندکردن یارانه⁯ها اجرایی شود این ضریب کاهش محسوسی خواهد داشت.