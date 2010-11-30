به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در بازدید از پروژه های مسکن مهر شهرستان شوش در استان خوزستان با بیان اینکه هیچ اتفاق خاصی که موجب بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی در کشور شود رخ نداده است، تصریح کرد: وضعیت قیمت مصالح ساختمانی مانند سایر کالاها در جلسات منظم با حضور رئیس جمهور رصد می شود و تاکنون هیچ اتفاقی که باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی شود، رخ نداده است.

وی ساخت واحدهای مسکونی به روش عقد قرارداد تفاهمنامه سه جانبه را روش مطلوبی توصیف کرد و اظهار داشت: کلیه مشخصات واحد مسکونی اعم از قیمت تمام شده آن و مصالح مختلف به کار رفته در ساخت بنا با عقد قرارداد تفاهمنامه سه جانبه تعیین می شود و مالکان هر زمانی که مایل باشند از خصوصیات واحد مسکونی شان مطلع می شوند.



وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه به پرداخت تسهیلات بانکی قرض الحسنه به متقاضیان طرح مسکن مهر در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: چنانچه افراد واحدهای مسکونی را با استفاده از فناوری های نوین به شیوه نیمه صنعتی و صنعتی بنا کنند تسهیلات اعطایی به آنها از 20 میلیون تومان به 22 و 25 میلیون تومان افزایش می یابد.



نیکزاد به تامین تاسیسات زیربنایی همچون انشعابات آب، برق، فاضلاب ، گاز و تلفن در واحدهای مسکونی مهر نیز اشاره و خاطر نشان کرد : با تصمیمات اتخاذ شده و اعتبار 1200 میلیارد تومانی اختصاص یافته متقاضیان در سراسر کشور تنها با پرداخت حق انشعاب به صورت نقدی از خدمات یاد شده بهره مند می شوند.



وی سپس به روند ساخت واحدهای مسکونی مهر در شهرستان شوش اشاره و با بیان اینکه در شهرستان مذکور 3 هزار واحد مسکونی در حال ساخت هستند تصریح کرد: پی ریزی کلیه واحدهای مسکونی مهر شهرستان شوش به اتمام رسیده و مشکلی پیش روی پرداخت تسهیلات به متقاضیان وجود ندارد.



وزیر مسکن و شهرسازی از همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرستان شوش قدردانی کرد و گفت: در جلسه امشب شورای مسکن استان خوزستان تصمیمات لازم برای کمک به شهرداری این شهرستان را خواهیم گرفت تا بتوانند عملیات مربوط به زیرسازی، جدول گذاری، آسفالت و درختکاری را انجام دهد.



نیکزاد با اشاره به اینکه 3 هزار واحد مسکونی طرح مهر شهرستان شوش در سه سایت ساخته می شوند، افزود: ساخت 3 مسجد 300 مترمربعی با کمک 60 میلیون تومانی وزارت مسکن و شهرسازی برای هر یک از این سایتها آغاز شده است.