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۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

کاشی:

راه اندازی شبکه انسانی پژوهش در ادارات قزوین ضروری است

راه اندازی شبکه انسانی پژوهش در ادارات قزوین ضروری است

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری قزوین گفت: با توجه به اهمیت تحقیق در برنامه ریزی ها ضرورت ایجاد شبکه انسانی پژوهش در دستگاه های اجرایی استان قزوین بسیار مهم و اساسی است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حسن کاشی ظهر دوشنبه در جلسه توجیهی برنامه های هفته پژوهش و فناوری در جمع نمایندگان دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت: قرآن کریم درآیات متعددی به مومنین توصیه می کند در اموری که علم و آگاهی ندارند اظهار نظر نکنند چرا که بدون شناخت دقیق و و درست یک موضوع کارها ناقص و بدون نتیجه خواهد بود.

وی افزود: در سنوات گذشته برنامه های هفته پژوهش با مدیریت یکی از دانشگاه های بزرگ استان انجام می شد در حالیکه پژوهش یک امر مستمر و پایدار است که باید در طول سال به آن توجه و برای آن برنامه ریزی کرد که خوشبختانه امسال دبیرخانه کارگروه پژوهش و فناوری عهده دار این مسئولیت و ماموریت شده است.
 
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری با تأکید بر اینکه سیاست گذاری و مدیریت راهبردی پژوهش در استان باید به شکل هماهنگ و مستمر پیش برود تصریح کرد: مدیران باید کار راهبری و هدایت فعالیت های پژوهشی را در سطح دستگاه اجرایی سامان دهند و با شناسایی و حمایت از رابطان و نمایندگان پژوهشی هر دستگاه به ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش در سازمان تحت امر خود کمک کنند.
 
کاشی به تشریح اهداف و مأموریتهای برگزاری برنامه های هفته پژوهش پرداخت و در این خصوص گفت: تشویق و ترغیب پژوهشگران به تولید علم، بررسی و تبیین وضعیت موجود پژوهش در دستگاه ها، جلب مشارکت فکری دستگاه ها در توسعه امر پژوهش و برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشگران و فناوران با دستگاه های اجرایی و مشتریان و خریداران دستاوردهای پژوهشی از جمله اهداف و دغدغه های مدیران و مسئولان در برگزاری مراسم هفته پژوهش در سال جاری است.
 
وی خاطرنشان کرد: سیاست گذاری در موضوع پژوهش نیازمند اطلاعات درست و دقیق است و رابطان پژوهشی در دستگاههای اجرایی می توانند با انجام تحقیقات کاربردی در تهیه و تدوین این اطلاعات درست و روزآمد به مدیران دستگاه ها کمک زیادی کنند.
 
دبیر برگزاری مراسم هفته پژوهش، انجام تحقیقات کاربردی در حوزه مأموریت دستگاه و بررسی روند تحول اداری سازمان را از جمله اولویت های تحقیقاتی در دستگاههای اجرایی دانست و یادآورشد: انتظار داریم  براساس قانون، مدیران دستگاه های اجرای دو درصد از اعتبارات تملک دارایی خود را به امور پژوهشی دستگاه اختصاص دهند و  برای افزایش اعتبارات پژوهشی نیز تلاش بیشتری کنند.
کد مطلب 1201620

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