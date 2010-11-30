راه اندازی شبکه انسانی پژوهش در ادارات قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حسن کاشی ظهر دوشنبه در جلسه توجیهی برنامه های هفته پژوهش و فناوری در جمع نمایندگان دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت: قرآن کریم درآیات متعددی به مومنین توصیه می کند در اموری که علم و آگاهی ندارند اظهار نظر نکنند چرا که بدون شناخت دقیق و و درست یک موضوع کارها ناقص و بدون نتیجه خواهد بود.

وی افزود: در سنوات گذشته برنامه های هفته پژوهش با مدیریت یکی از دانشگاه های بزرگ استان انجام می شد در حالیکه پژوهش یک امر مستمر و پایدار است که باید در طول سال به آن توجه و برای آن برنامه ریزی کرد که خوشبختانه امسال دبیرخانه کارگروه پژوهش و فناوری عهده دار این مسئولیت و ماموریت شده است.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری با تأکید بر اینکه سیاست گذاری و مدیریت راهبردی پژوهش در استان باید به شکل هماهنگ و مستمر پیش برود تصریح کرد: مدیران باید کار راهبری و هدایت فعالیت های پژوهشی را در سطح دستگاه اجرایی سامان دهند و با شناسایی و حمایت از رابطان و نمایندگان پژوهشی هر دستگاه به ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش در سازمان تحت امر خود کمک کنند.

کاشی به تشریح اهداف و مأموریتهای برگزاری برنامه های هفته پژوهش پرداخت و در این خصوص گفت: تشویق و ترغیب پژوهشگران به تولید علم، بررسی و تبیین وضعیت موجود پژوهش در دستگاه ها، جلب مشارکت فکری دستگاه ها در توسعه امر پژوهش و برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشگران و فناوران با دستگاه های اجرایی و مشتریان و خریداران دستاوردهای پژوهشی از جمله اهداف و دغدغه های مدیران و مسئولان در برگزاری مراسم هفته پژوهش در سال جاری است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست گذاری در موضوع پژوهش نیازمند اطلاعات درست و دقیق است و رابطان پژوهشی در دستگاههای اجرایی می توانند با انجام تحقیقات کاربردی در تهیه و تدوین این اطلاعات درست و روزآمد به مدیران دستگاه ها کمک زیادی کنند.

دبیر برگزاری مراسم هفته پژوهش، انجام تحقیقات کاربردی در حوزه مأموریت دستگاه و بررسی روند تحول اداری سازمان را از جمله اولویت های تحقیقاتی در دستگاههای اجرایی دانست و یادآورشد: انتظار داریم براساس قانون، مدیران دستگاه های اجرای دو درصد از اعتبارات تملک دارایی خود را به امور پژوهشی دستگاه اختصاص دهند و برای افزایش اعتبارات پژوهشی نیز تلاش بیشتری کنند.