۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

تحولات همسایگان شرقی/

کشته شدن 20 عضو طالبان در ولایت کونار/ ابتلای 98 هزار پاکستانی به ایدز

کشته شدن 20 عضو طالبان در ولایت کونار، کشته و زخمی شدن 14 نفر در نتیجه انفجار انتحاری در شمال غرب پاکستان و ابتلای 97 هزار و 400 پاکستانی به بیماری ایدز از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در بیانیه ای از کشته شدن دستکم 20 عضو طالبان در جریان درگیریها میان نیروهای افغانی و ناتو در ولایت کونار در شرق افغانستان خبر داد.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تاکنون درگیریها میان طالبان و نیروهای ناتو و افغانی به شدت افزایش یافته است.

خبر دیگر اینکه رسانه های محلی پاکستان اعلام کردند که در نتیجه یک انفجار انتحاری در شمال غرب این کشور دستکم دو پلیس کشته و 12 فرد دیگر زخمی شدند.

این بمب در منطقه ای تجاری شلوغ در نزدیکی یک ایستگاه پلیس در ایالت خیبر منفجر شد. پلیس پاکستان اعلام کرد که عامل انتحاری پلیسی را مورد هدف قرار داده بود.

هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است اما مقامات پاکستانی طالبان را مقصر این حادثه می دانند.

خبر دیگر اینکه در حال حاضر 97 هزار و 400 پاکستانی مبتلا به ایدز هستند و میزان ابتلا به این بیماری در میان افراد معتاد به مواد مخدر در حال افزایش یافت.

