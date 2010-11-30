ارائه هنر در وطن آرزوی هر هنرمندی است

به گزارش خبرنگار مهر،حمید متبسم نوازنده تار ضمن بیان این مطلب در نشست رسانه ای که بعدازظهر امروز با حضور پژمان حدادی نوازنده سازهای کوبه ای و امامیار حسن اف نوازنده کمانچه آذری برگزار شد ، به چگونگی تشکیل این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : آشنایی من با امامیار حسن اف به واسطه آشنایی او با پژمان حدادی است و طی صحبت ها و آشنایی هایی که با کار یکدیگر پیدا کردیم قرار شد همکاری مشترکی به صورت اجرای سه نوازی تار ، کمانچه و سازهای کوبه ای با هم داشته باشیم و به این ترتیب بود که مجموع این کنسرت ها که به نام " ‍پنجره‌ای بسوی آفتاب" شناخته شد را ازآمریکا آغاز کردیم و در ادامه در کشورهای آلمان ، هلند ، سوئد و سه شهر رم ، میلان و ونیز درایتالیا به روی صحنه بردیم و قرار است پرونده این سه نوازی را با اجرا در ایران ببندیم.

وی در ادامه صحبت های خود به رپرتواری کنسرت " ‍پنجره‌ای بسوی آفتاب" اشاره کرد و گفت : در این اجرا علاوه بر بداهه‌نوازی سه‌تار و کمانچه ،قطعاتی براساس موسیقی مقامی آذربایجان اجرا خواهد شد؛ به این ترتیب که در بخش نخست، همنوازی موسیقی ایران و جمهوری آذربایجان اجرا می شود و در بخش دوم، موسیقی تلفیقی براساس موسیقی دستگاهی ایرانی و موسیقی مقامی جمهوری آذربایجان به روی صحنه می رود.

دو فرهنگ موسیقایی ایران و آذربایجان درتضاد نیستند

متبسم در ادامه افزود : رپرتوار این اجرا به گونه ای ترتیب داده شده است که هر شنونده ای از ملیت های مختلف ارتباط برقرار کند چرا که معتقدم شنونده موسیقی الزاما کسانی نیستند که دانش موسیقی دارند و یا از آشنایان به موسیقی ایرانی و یا آذری هستند بلکه در آثاری که می سازم مخاطب را بیش از هر عنوانی مورد توجه قرار می دهم و در این برنامه هم همین اتفاق افتاد ؛ البته یکی از امتیازهای این اجرا نزدیکی دو فرهنگ موسیقایی ایران و آذربایجان است و خوشبختانه این نزدیکی هماهنگی های خوبی را ایجاد کرده است و هیچ تضادی بین این دو مطرح نیست .

این نوازنده تار در پاسخ به این سئوال که چرا فرم سه نوازی را برای این اجرا انتخاب کرده است گفت : تریو یکی از انواع موسیقی است و هر آهنگسازی قطعاتی در قالب تریو، کوارتت و کوئینتت دارد به همین دلیل فرم سه نوازی را برای این اجرا انتخاب کردیم ضمن اینکه از نظرمن این اجرا بیش از هرعنوانی به هم آوایی دو فرهنگ موسیقایی ایران و آذربایجان شبیه است در واقع دو نوازنده از دو فرهنگ متفاوت با نوزانده ای که سازهای کوبه ای را در سطح وسیع اجرا می کند با یکدیگر قطعاتی را اجرا می کنند وهمین تعداد ساز کافی است و نیازی به اضافه کردن سازهای دیگر نبود.

در ادامه این نشست پژمان حدادی نوازنده سازهای کوبه ای به سازهایی که برای این اجرا در نظر گرفته اشاره کرد و گفت : سازهای کوبه ای که در این اجرا در نظرگرفته ام ترکیب همان سازهایی است که در کنسرتهای اخیر اجرا کردم من در این اجرا دنبال صدای جدیدی از سازهای کوبه ای به خصوص صدای دایره می گشتم و همانطور که می دانید سازهای کوبه ای و به خصوص ساز دایره در فرهنگ های مختلف انواع متفاوتی دارد و با سبک های مختلف اجرا می شود و در این بین من می خواستم با دایره هایی با قابلیت کوک کردن به دلیل داشتن فواصل هارمونیک و رنگ آمیزی صوتی ویژه استفاده کنم از همین رو به سه دایره با صدای بم ، متوسط و تیز رسیدم که دو دایره بم و متوسط با فاصله یک اکتاو و دایره متوسط با 5 کوک می شوند؛ صدای دایره در موسیقی آذری رنگ خاص خودش را دارد و در اجرای بخش موسیقی آذری از دایره با صدای تیز استفاده کرده ام که روی پایه های خاص قرار می گیرند .

حمید متبسم در ادامه صحبت های پژمان حدادی به ویژگی های ساز کمانچه اشاره کرد و گفت : کمانچه سازی است که در فرهنگ های مختلف نواخته می شود که هر کدام از آنها از نظر فرم و رنگ صوتی با یکدیگر متفاوت هستند به همین دلیل هم لهجه های مختلفی به وجود می آیند؛ به اعتقاد من ساز کمانچه که امروزه به عنوان ساز ملی شناخته شده از موسیقی فولکلور مناطق برخاسته شده است و درطول سالها رشد کرده است.

"تارهو" و "شاه کمان" از یک خانواده هستند

امامیار حسن اف نوازنده کمانچه که درراستای صحبت های متبسم گفت : کمانچه آذربایجان دارای لهجه های مختلف است و در ساخت تفاوت های جزئی دارد که شنونده ها متوجه این تفاوت ها نمی شوند و من برای اجرای این برنامه چهار زمینه موسیقی فولکلور، موسیقی کلاسیک و آثاری که خودم ساخته ام را مورد استفاده قرار می دهم.

این نوازنده کمانچه در ادامه به اجرای قطعات کنسرت "پنجره ای بسوی آفتاب" با ساز ابداعی خود اشاره کرد و گفت : من در این اجرا ساز "تارهو" از سازهای ابداعی خودم است را به صدا در می آورم این ساز را نزد یک استاد ویلنسل اهل استرالیا طراحی کردم که نمونه این ساز را با عنوان" شاه کمان" کیهان کلهر دارد و هردو از یک خانواده هستند.

حمید متبسم در پایان این نشست در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر چرایی نام گذاری این کنسرت به نام "پنجره ای بسوی آفتاب" گفت : فرهنگ و هنر موسیقی شرق همیشه با آفتای شناخته است که به نظرمن ایران سرزمین آفتاب است و همه دنیا مشرق زمین را با آفتاب می شناشند و از آنجا که ارتباط موسیقایی فرهنگ های مختلف فارغ از مرزهای سیاسی است و اگر مرزها را برداشته شود متوجه این نزدیکی می شویم و این عنوان به دلیل نزدیکی فرهنگ موسیقایی دنیا با یکدیگر بر مجموع اجراهای این سه نوازی گذاشته شده است.