200 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه مشاغل خانگی در زنجان اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اشتغالزایی استان زنجان گفت: در خصوص ایجاد اشتغال خانگی در روستاها و شهر 10 میلیارد تومان داده خواهد شد که پنج میلیارد تومان در سال جاری و پنج میلیارد تومان در سال 90 تخصیص داده خواهد شد.

وی به تاکیدات دولت مبنی بر توجه جدی به توسعه مشاغل خانگی اشاره کرد و افزود: دولت هزار میلیارد ریال برای توسعه مشاغل خانگی در کشور اختصاص داده که از 20 درصد از این میزان اعتبار برای توسعه اشتغال خانگی در استان زنجان طی سالهای 89 و 90 اختصاص یافته است.



رئوفی نژاد افزود: کار گروه اشتغال از دو سال پیش در استان شروع شده است که در ابتدای کار بنگاههای زود بازده 20 درصد از تسهیلات را در زمینه خود اشتغالی و 80 درصد سهم اشتغالزایی بود بنابراین با مدیریت نادرست این سهم از اشتغالی در بنگاه های زود بازده برداشته شد و درصد قابل توجهی از تسهیلات 99 درصد به اشتغالزایی تحقق پیدا کرد.



استاندار زنجان اظهار داشت: 100 میلیارد تومان برای کل کشور در خصوص تسهلات داده شده که در این راستا به استان زنجان 20 میلیارد تومان تعلق می گیرد که 10 میلیارد در سال جاری و 10 میلیارد در سال 90 برای اشتغال داده خواهد شد.

رئوفی نژاد تاکید کرد: فرصت خوبی است که در کنار طرحها و پروژه ها بتوانیم از بنگاه های زود بازده توان استفاده را داشته باشیم و در این راستا دستگاه های مرتبط هم همکاری و مساعدت لازم را در این خصوص داشته باشند .

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه ساز و کار فراهم شده و فرصت خوبی است که در حوزه اشتغال بتوانیم عملکردها و کارکرد خوبی داشته و به عنوان الگو برای سایر استانها باشیم و بنابراین در صورت عدم ساز و کار و شرایط درصدد مهیا شدن این شرایط برای استان باشیم .

وی همچنین به اشتغال خانگی اشاره کرد و گفت : طرحهای خوشه های تولیدی باید در همه حوزه های کشاورزی ، دامداری و صنعت و صنایع دستی و فرش فعال باشند و از تمام توان و پتانسیلهایی که در روستاها دارند استفاده کننند و بنابراین همانطور که در شهرها طرح ارائه خواهد شد در روستاها هم 200 الی 50 طرح مشخص شده است و با ارائه تسهیلات ویژه اشتغال خانگی را ایجاد خواهیم کرد.



استاندار زنجان یاد آور شد: ایجاد اشتغال در شهرها و روستاها نیاز به مدیریت دارد و باید سرعت عمل در این کار باشد بنابراین با مدیریت درست و کافی می توان در زمینه اشتغال موثر بود.

رئوفی نژاد گفت: نیاز نیست در روستاها سرمایه گذاری کلان باشد بلکه با ظرفیتها و پتانسیلهایی که در روستاها است می توان در امر اشتغال مفید بود.

وی گفت: با ایجاد تعاونی دامداری به صورت هفت الی هشت نفره در روستاها با دو الی سه هزار نفر می توان طرح را عملیاتی کرد و نسبت به ساماندهی خانوارها در خصوص همه فرآوردهای دامی و گوشتی آگاهی لازم را داد تا از همه امکانات و پتانسیلها استفاده لازم را ببرند.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: نوع تولیدات در شهرها و روستاها خاص است و هر کدام با توجه به چار چوب و تولیدات خود کار انجام خواهند داد که در این راستا عملکرد کمیته ها (جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن و سایر ارگانها ) در ارائه تسیهلات قرض الحسنه به اینها در سرعت و عملکرد کار موثر خواهد بود .



رئوفی نژاد همچنین تصریح کرد: مسئولیت اصلی در خصوص ارائه تسهیلات بر عهده معاون برنامه ریزی استانداری است .

در ادامه این جلسه استاندار اشتغال در آبان ماه سال جاری را 67 درصد عنوان کرد و گفت : در آبان ماه سال جاری 2 هزار و 296 هزار نفر شغل ایجاد شده است.