تکمیل بموقع فاز 1 قطارشهری کرج نیازمند افزایش اعتبارات است

محمد شبستری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: حداقل سالی 200 میلیارد تومان برای تکمیل به موقع فاز 1 قطار شهری کرج لازم است و در صورت تامین این میزان اعتبار، پروژه با سرعت بیشتری اجرا می شود.

ویادامه داد: این امر در نهایت کمک می کند تا تکمیل و اتمام عملیات اجرایی این پروژه در مدت زمان کمتری صورت گیرد و زودتر بتوانیم پروژه یادشده را به بهره برداری برسانیم.

بودجه کنونی در این زمینه، سالی 70 میلیارد تومان است

این مسئول بیان کرد: بودجه کنونی در این زمینه حدود سالی 70 میلیارد تومان است و فعلا مجبور هستیم که فعالیتهای عمرانی مربوطه را با همین میزان اعتبار انجام دهیم.

وی عنوان کرد: تعداد رمپهای پروژه یادشده بسیار زیاد است که این امر باعث می شود حجم فعالیتهای صورت گرفته برای تکمیل این پروژه بسیار بالا باشد.

این مسئول اضافه کرد: در فاز 1، 12 رمپ داریم ضمن اینکه هر رمپ نیز دو جبهه دارد و در دو جبهه فعالیتهای عمرانی صورت می گیرد.

تامین ایمنی کارگران بسیار مهم است

شبستری افزود: مسئله تامین ایمنی کارگرانی که در ایستگاه ها مشغول به کار هستند، بسیار مهم است و باید همه زمینه های لازم برای تحقق این امر فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: به شرکت سابیر تکلیف شده که در این خصوص، همه موارد ایمنی را رعایت کند تا از به وجود آمدن خطرات جانی برای افرادی که در ایستگاه ها مشغول به کار هستند، تا حد زیادی جلوگیری شود.

شبستری ادامه داد: سازمان قطار شهری کرج و حومه و شرکت مهندسی "هگزا" روی فعالیتهای شرکت سابیر در کرج نظارت دارند.

در صورت تخصیص بودجه کافی، کلیه خطوط بهره برداری می شود

این مسئول گفت: اجرای خط 2 و سایر خطوط مصوب در کرج تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا و معضلات ترافیکی خواهد داشت و در صورت تخصیص بودجه مورد نیاز می توان در سالهای آینده شاهد بهره برداری از کلیه خطوط قطارشهری کرج بود.

وی افزود: با افزایش همکاری ها با دستگاه های ذیربط می توانیم نتایج درخشانی را در خصوص پروژه قطار شهری کرج و حومه شاهد باشیم.