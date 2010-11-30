دستور دادستان تهران برای کاهش زندانیان کانون اصلاح و تربیت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید دادسرای ویژه نوجوانان با بیان اینکه موضوع اطفال یک موضوع جهانی است و در صدر اولویت‌ها و سیاست‌های تمامی کشورها قرار دارد، گفت: متاسفانه در محاکم قضائی ایران جای خالی توجه به شخصیت اطفال محسوس است و دادسراها باید در تشکیل پرونده اطفال اقدام کنند.

وی افزود: هرچند که فقدان پلیس اطفال در ایران احساس می‌شود ولی امیدواریم وزارت دادگستری که مسئولیت نهاد کودک را در ایران عهده‌دار شده بتواند این چالش‌ها را رفع کند.

جعفری دولت‌آبادی در مورد افزایش دو برابری تعداد مددجویان در کانون اصلاح و تربیت تهران گفت: مسئولین کانون باید درب‌های کانون را باز کنند تا حقوقدانان، روانپزشکان و مردم از نزدیک با آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم در سنین کودکی آشنا شوند زیرا این زنگ خطری است برای آینده کشور.

دادستان تهران خطاب به سرپرست جدید دادسرای ویژه نوجوانان اظهار داشت: این دادسرا باید به سرعت تدابیر لازم را برای کاهش تعداد زندانیان در کانون اصلاح و تربیت اتخاذ کند زیرا در غیر این صورت در آینده نزدیک باید زندان بزرگی برای جوانان ایجاد شود.

وی گفت: زندان آخرین تلاش برای نوجوانان بزهکار است و برنامه‌های اصلاح و تربیت باید افزایش یافته و واقعیت‌های جامعه منعکس شود زیرا پنهان کردن مشکلات کشور هنر مدیریت نیست.

جعفری دولت‌آبادی در مورد کشته شدن چندین پلیس در هفته‌های جاری گفت: اگر پلیس به صورت تهاجمی با مجرمین برخورد نکند، مجرمین به سوی پلیس حمله‌ور می‌شوند در حالی که باید مجرمین جامعه سرپنجه عدالت را که گلوی‌شان را فشار می‌دهد احساس کنند.

دادستان تهران خطاب به روسای دادسراهای پایتخت گفت: دادسراها باید در جرایمی مانند تجاوز به عنف، قتل، سرقت و تعرض به اموال عمومی حساسیت و سرعت عمل نشان دهند تا این مجرمین در کوتاه‌ترین زمان محاکمه و به سزای اعمال خود برسند. همانند جنایت در میدان کاج سعادت آباد که به سرعت این پرونده مختومه شد.

وی در مورد یکی از پرونده‌های تجاوز گفت: چندی پیش در یکی از روزنامه‌ها خواندم که عده‌ای خانمی را سوار بر ماشین کرده و در منطقه ای دور از تهران به وی تجاوز کردند. به سرعت با بازپرس پرونده صحبت کردم و براساس شواهد و اسنادی که موجود بود مجرمان شناسایی شده و پرونده تشکیل و در حال بازپرسی است تا این گونه مردم احساس امنیت و کمال آرامش را داشته باشند.

دادستان تهران در مورد انتشار برخی از اخبار کذب در رسانه‌ها گفت: اخبار قوه قضائیه به لحاظ اهمیت باید قبل از انتشار به تایید قوه قضائیه برسد در حالی که چندی پیش روزنامه‌ای به نقل از منبعی آگاه اعلام کرده بود که مسئولیت پرونده مهدی هاشمی به یکی از مسئولان قوه قضائیه سپرده شده در حالی که این خبر کذب و دروغ بود.

وی به خبر دیگری به نقل از یکی از مسئولان که عنوان شده بود رشوه‌گیری در میان قضات زیاد شده اشاره مرد و افزود: چنین اظهار نظری نوعی تهمت به جامعه قضات است و جرم تلقی می‌شود به همین دلیل دادستانی پیگیر این خبر در آن رسانه و همچنین منبع خبر است.

وی اظهار داشت: نباید هر شخصی هر چه که گفت به سرعت منتشر شود زیرا شاید خبر کذب یا دروغ باشد که در مورد این اتهام وارد شده به قضات، برخی از آنها شکایت کرده اند.

جعفری دولت آبادی افزود: در دستگاه قضائی کشور آنقدر دستگاه نظارتی وجود دارد که حتی برخی از قضات نیز از این نوع نظارتها گلایه دارند ولی ما منکر آن نیستیم که فساد در دستگاه قضائی وجود ندارد زیرا در هر دستگاهی افراد فاسد هم وجود دارند.