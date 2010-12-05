دلایل پرهیز از حفاظت گسترده شخصیتهای علمی/ حائل خسارت‌ بارتر از ترور

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به قدری شخصیت های تاثیرگذار و محوری در نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های علمی، صنعتی، تکنولوژی، سیاسی و سایر زمینه ها داریم که ممکن است در سطح گسترده حفاظت جدی از آنها مقدور نباشد لذا برخی موارد را خودشان رعایت و کنترل می کنند و برخی مواقع هم نظام باید برای حفظ عناصر محوری تلاش کند.

جانشین ولی فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: البته یکی از اهداف دشمن از این ترورها ایجاد نا امنی و رعب است تا همه مسئولان و چهره ها احساس کنند که هیچ آزادی ندارند و کم کم با همین حفاظت ها و حجاب ها مردم را از مسئولین جدا کنند و مسئولین یک تافته جدا بافته شوند، همین پیوند نظام و مردم را قطع می کند.

حجت الاسلام ذوالنور افزود: لذا یک جنبه این که خیلی نمی توانیم پوشش امنیتی و حجاب برای چهره ها درست کنیم این است که اگر هدف دشمن مبنی بر جدایی مردم از مسئولین اتفاق بیافتد، آنگاه خسارت ایجاد حائل ها از این ترورها بیشتر است. حائل باعث مردن جامعه است ولی ترورها باعث زنده شدن و بیدار شدن مردم می شود.

دکتر مجید شهریاری صبح دوشنبه 8 آذر ماه 89 در حالی که با خودروی شخصی خود عازم دانشگاه شهید بهشتی بود توسط دشمنان قسم خورده انقلاب از طریق بمبگذاری مورد سوء قصد قرار گرفت و به مقام رفیع شهادت نائل آمد و در مزار شهدای گمنام واقع در صحن مطهر امامزاده صالح بن موسی الکاظم (ع) آرام گرفت.