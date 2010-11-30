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۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۷

گزارش روز از بازار طلا و ارز/

بازار سکه و ارز روز آرامی را پشت سر گذاشت

بازار سکه و ارز روز آرامی را پشت سر گذاشت

بازار سکه و ارز امروز سه شنبه روز آرامی را پشت سر گذاشت، به طوری که قیمت سکه تمام طرح جدید 340 هزار و 500 تومان و قیمت دلار 1060 تومان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (سه شنبه) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار 371 هزار تومان، سکه طرح جدید 340 هزار و 500 تومان، نیم سکه 171 هزار تومان و ربع سکه 87 هزار تومان اعلام شد.

امروز قیمت سکه طرح جدید و نیم بهار آزادی با کاهش 500 تومانی نسبت به روز گذشته مواجه شده است، همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار 34 هزار و 750 تومان است.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در روز جاری 1363 دلار شد. صرافان بازار تهران امروز قیمت فروش هر دلار را در بازار آزاد را 1060 تومان و قیمت خرید را 1055 تومان اعلام کردند که نسبت به روز گذشته تغییری نداشت، همچنین قیمت فروش هر یورو در روز جاری 1390 تومان اعلام شد.

کد مطلب 1201687

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