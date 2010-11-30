اولین جشنواره تصویر استاندارد برگزار می شود

دبیر جشنواره استاندارد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، ارائه تصویری مبتنی بر مولفه های استاندارد و سازوکار بهبود وضع موجود برای رسیدن به وضعیت استاندارد با نگاه هنرمندان است.

حسین آزارشی ادامه داد: این جشنواره در چهار بخش فیلم، عکس، کاریکاتور و پوستر برگزار شده و پیش بینی می شود که برگزاری آن نتایج درخشانی به همراه خود داشته باشد.

این مسئول بیان کرد: در بخش عکس از دو هزار و 700 قطعه عکس، 100 عکس از 55 عکاس به مرحله داوری رسیده که ملاکهای مختلفی در این زمینه دخیل بوده اند.

وی عنوان کرد: قریب به 750 هنرمند از سراسر کشور آثار خود را در بخشهای مختلف ارسال کرده اند که چندین اثر به مرحله نهایی رسیده اند.

وی اظهار داشت: همچنین در بخش پوستر از بین 300 اثر ارسالی 72 اثر در معرض نمایش قرار می گیرد.

آزارشی اضافه کرد: اولین جشنواره تصویر استاندارد از تاریخ 10 الی 14 آذرماه جاری در محل گالری صبا برپا می شود و علاقمندان می توانند از جشنواره بازدید کنند.

آزارشی خاطرنشان کرد: در بخش فیلم، از 375 اثر دریافت شده، 87 فیلم در قالب انیمیشن، مستند اجتماعی، صنعتی و داستانی کوتاه به مرحله نهایی رسیده است.

دبیر جشنواره استاندارد یادآور شد: اثرات ارسالی و منتخب در استانهای مختلف نیز به معرض نمایش گذاشته خواهد شد.