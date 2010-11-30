اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی خواستار تسریع در احداث استخر سراب شد.

سید محمد شروین اسبقیان در بازدید از پروژه های تربیت بدنی سراب با بیان اینکه این پروژه از برنامه زمانبدی شده عقب است، افزود: باید با افزایش تعداد کارگران، ظرف یک هفته آینده درب ها و پنجره های استخر نصب و مراحل ساخت آن تکمیل شود.

وی اضافه کرد: این پروژه هم اکنون از 60 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و باید تا سه ماهه اول سال آینده و با صرف 12 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری کامل برسد.

اسبقیان در ادامه از افتتاح پنج پروژه در هفته بسیج خبرداد و گفت: در این هفته زورخانه علی ابن ابی طالب (ع)، سالن ورزشی مایان سفلی تبریز، سالن سه هزار نفری شبستر ، سالن تیراندازی و استخر ملکان با صرف 100 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری می رسند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در سطح استان 150 پروژه ملی ، استانی و روستایی با اعتباری نزدیک به 250 میلیارد ریال در حال اجراست، افزود: احداث 15 سالن ورزشی در شهرستانها از جمله این پروژه هاست که تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسند.

وی، احداث هشت استخر در شهرستانهای تبریز ، مرند ، اهر، سردرود و باسمنج را از دیگر پروژه های در حال ساخت استان عنوان کرد

مقام سومی رقابت های کشتی آلیش قهرمانی بانوان کشور به آذربایجانشرقی رسید

مسابقات کشتی آلیش بانوان قهرمانی قهرمانی کشور در رده سنی جوانان که در شیراز جرایان داشت پایان یافت و تیم کشتی آلیش بانوان آذربایجانشرقی به مقام سوم تیمی رقابتها دست یافت.

در این مسابقات 20 تیم حضور داشتند و در پایان تیم لرستان با کسب 29 امتیاز به مقام نخست دست یافت، تیم فارس الف با 27 امتیاز در دره دوم ایستاد و آذربایجان شرقی با کسب 24 امتیاز رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

بهترینهای این مسابقات به منظور شرکت در پیکارهای کشتی آلیش قهرمانی جوانان جهان که اواخر آذرماه جاری با حضور 40 کشور در شهرستان مشهد برگزار می شود به اردوی تیم ایران فرا خوانده می شوند

تبریز میزبان رقابتهای کشتی آلیش قهرمانی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی

رقابتهای کشتی آلیش قهرمانی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی در رده آقایان در تبریز برگزار می شود.

این رقابتها از روز چهارشنبه 10 آذر ماه در سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز برگزار خواهد شد.

این رقابتها به مدت یک روز برگزار و کشتی گیران در شش وزن با هم رقابت خواهند کرد.

تیم کشتی آلیش جوانان آذربایجان شرقی در رقابتهای این رشته در دوره گذشته به مقام قهرمانی رقابتها دست یافته بود.

دهیاری کندورد قهرمان رقابتهای فوتبال جام شهدای روستایی

رقابتهای فوتبال جام شهدای روستایی منطقه کندرود به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در روستای کندورد پایان یافت و تیم دهیاری کندرود قهرمان رقابتها شناخته شد.

رقابتهای فوتبال جام شهدای روستایی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج توسط اداره تربیت بدنی کندرود با شرکت 28 تیم از کنرود، باسمنج، سعید آباد، زرنق، ملک کیان، اسکندر، فتح آباد، شادباد علیا، نعمت آباد، جانقور و هروی برگزار شد.

پس از قهرمانی تیم دهیاری کندرود، تیم پیمان زرنق به مقام نائب قهرمانی رسید و مدال نقره تیمی را تصاحب کرد و جوانان سعید آباد با شکست شاهین ملک کیان به مقام سومی رسید.

آذربایجانشرقی با 2 داور بیشترین سهمیه در مسابقات والیبال نشسته گوانگ ژو دارد

مسئول کمیته داوران انجمن والیبال نشسته با اشاره به قضاوت چهار داور ایرانی در نخستین دوره بازی های پاراآسیایی گوانگجو گفت: آذربایجان شرقی با دو داور بیشترین سهم قضاوت در مسابقات والیبال نشسته این بازی ها را دارد.

مهدی آشوری گفت: ابراهیم فیروزی به همراه مرتضی اکرمی از تبریز به ترتیب به عنوان ناظر و داور در بازیهای گوانگجو ایفای نقش خواهند کرد.

حضور چهار داور زن و مرد ایران در این بازی ها به علت جایگاه قابل توجه والیبال نشسته ایران در سطح دنیا و البته توانایی بالای داوران کشورمان برای قضاوت در میادین بین المللی است.

آشوری گفت: انجمن والیبال نشسته ایران در تلاش است با پروش داورانی جدید، جایگزین های خوبی به جامعه داوری معرفی کند.

وی با اشاره به شرایط دشوار ورود به عرصه داوری بین المللی افزود: پیش از این، داوران واجد شرایط در صورت عدم تسلط به زبان انگلیسی نیز قادر به قضاوت در میادین بین المللی بودند، اما درحال حاضر این شرایط تغییر کرده و همه داوران برای ورود به عرصه بین المللی باید به زبان انگلیسی تسلط داشته باشند، بنابراین به داوران اعلام کرده ایم که برای ورود به این عرصه، به زبان انگلیسی اهمیت خاصی دهند.

نخستین دوره بازی های پاراآسیایی گوانگجو از 21 آذرماه امسال به مدت هشت روز در 19 رشته ورزشی از جمله والیبال نشسته برگزار می شود که از ایران نیز 158 ورزشکار در قالب 15 رشته ورزشی شرکت می کنند.

کاظم رجبی قویترین مرد معلول جهان در آخرین اردوی بازی های پاراآسیایی گوانگ ژو

آخرین اردوی آمادگی وزنه برداری ویژه بازی های پاراآسیایی 2010 گوانگجو از 10 آذر در تهران آغاز می شود و کاظم رجبی قویتترین مرد معلول جهان از آذربایجان شرقی راهی این اردو می شود تا از مقام خود حفاظت کند.

این اردو با حضور 10 نماینده وزنه برداری جانبازان و معلولان کشورمان در گوانگجو تا زمان اعزام نهایی 17 آذر ادامه خواهد داشت.

وزنه برداران کشورمان تاکنون شش مرحله اردوی آمادگی را پشت سر گذاشته اند و در هفتمین اردو تحت سرمربیگری داوود بهتاج و مربیگری احمد دل جوان قدرتی آخرین تمرینات خود را دنبال می کنند.

در طول برگزاری این اردو ورزشکاران تحت کنترل دوپینگ نیز قرار دارند.