خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: کتاب "نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی"حاصل سه دهه مطالعه و تحقیق پیرامون منشأ، روند تحول و پیامدهای ارزشهای انسانی است. این کتاب همچنین نقطه عطفی در بررسی رابطه میان فرهنگ سیاسی و دموکراتیک شدن است.
به زعم نویسندگان این کتاب، تغییرات اجتماعی و اقتصادی مرتبط با نوسازی، نیروی عمده شکل دهنده گسترش قابل ملاحظه دموکراسی در بلند مدت محسوب میشوند. به بیان دیگر جهت رابطه علّی، عمدتاً از توسعه اقتصادی به دموکراسی است.
نوسازی موجب رشد سطوح اقتصادی، ورود نیروی کار به اشتغالهای نیازمند تفکر مستقل و همسازی افراد و آمادگی آنها برای مداخله در سیاست میشود. با ظهور جوامع دانایی محور، افراد به کاربرد ابتکار و قضاوت در شغلشان عادت میکنند و احتمالاً ساختار اقتدار خشک و سلسله مراتبی را به چالش میکشند.
کتاب "نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی" مدل بازنگری شدهای از نظریه نوسازی ارائه میکند که توسعه اقتصادی – اجتماعی، تغییر فرهنگی و دموکراتیک شدن را ذیل موضوع گستردهتر توسعه انسانی تلفیق میکند.
این کتاب را میتوان از نظر شجاعت در نظریهپردازی، روششناسی ابتکاری و نوین، استفاده از آزمونهای تجربی و نیز یافتههای بسیار جذاب، در زمره مهمترین مطالعات علوم اجتماعی به حساب آورد که روابط میان ارزشها، توسعه و رژیمهای سیاسی را مورد بررسی قرار داده است.
انگلهارت و ولزل توسعه را به عنوان گسترش استقلال و انتخاب انسانی تلقی کرده و آزادی و دموکراسی را پیامد توسعه اقتصادی و تغییر فرهنگی قلمداد کردهاند. آنها کوشیدهاند موضوع فرهنگ سیاسی را به شیوهای نوین و تجربی طرح کنند؛ موضوعی که در ایران، هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ تجربی، خلاء آن به طور جدی احساس میشود.
این کتاب دو بخش عمده دارد: بخش نخست یعنی "نیروهای شکل دهنده تغییر ارزشی"، ابعاد عمده تغییر بینالمللی در ارزشهای بنیادی را مورد واکاوی قرار داده و نحوه تغییر این ارزشها و شکلگیری آنها به واسطه کنش متقابل میان سنت و نوسازی را مورد آزمون قرار میدهد. بخش دوم یعنی "پیامدهای تغییر ارزشی" نیز به موضوع اثر ارزش ابراز وجود به عنوان یکی از ابعاد مهم تغییر میانفرهنگی بر دموکراسی اختصاص دارد.
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