خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: مقالات کتاب "انقلاب اسلامی، جامعه و دولت" که در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی تألیف شده‌اند حاوی یافته‌های تجربی در خصوص جنبه‌هایی از واقعیت سیاسی ایران کنونی‌ و ناشی از کاربست نظریه سیاسی و اعمال روشهای تجربی نظیر جامعه‌شناسی تاریخی، مطالعات اسنادی و پیمایش در سطوح تحلیلی کلان، میانه و خرد واقعیت سیاسی ایران معاصر هستند.

چشم‌اندازهای جامعه‌شناسی سیاسی و نیز انقلاب و دین، دو رویکرد تحلیلی پیش روی مطالعاتی از این دست و با این هدف گشوده‌اند: نخست تحلیل ساختارها و شالوده‌های علی تعامل/تقابل سنت و مدرنیته در "انقلاب اسلامی" و دیگری، تبیین مکانیزمهای نتیجه‌ای و پیامدگرای انقلاب اسلامی بر زمینه "دولت و جامعه".

مقالات کتاب "انقلاب اسلامی، جامعه و دولت" ذیل سه عنوان اصلی انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی و جامعه و انقلاب اسلامی و دولت گرد آمده‌اند. در بخش نخست محمدعلی زکریایی در مقاله‌ای به تحلیل انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر نظریه جامعه‌ توده‌وار پرداخته و جواد اطاعت درباره مبانی فقهی و عقیدتی انتخابات بحث کرده است.

در بخش دوم مقالاتی از حمیدرضا جلایی‌پور (ایران، جامعه‌ای پیشادموکراتیک)، سید محمود نجاتی حسینی (واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران)، فرحناز حسام (زمینه‌های اجتماعی فعال شدن گروههای میانجی در ایران)، محمدتقی ایمان و حسین قائدی (بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان) و مسعود کوثری (آنومی سیاسی – مطالعه موردی شهر تهران) آمده است.

بخش سوم با عنوان انقلاب اسلامی و دولت نیز شامل دو مقاله است.