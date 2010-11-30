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۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۳

آغاز به کار نمایشگاه استاد برجسته فرش دستباف کشور

نمایشگاه فرش استاد برجسته فرش دستباف کشور که از 7 آذرماه در تالار آبی کاخ نیاوران آغاز به کار کرده است، تا 16 آذرماه ادامه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاد فیض اله صفدرزاده حقیقی در حاشیه برگزاری نمایشگاه آثارش گفت: با تغییر شرایط مالی جهان و کاهش نقدینگی بازارهای مالی، وضعیت فرش در شرایط ایده آل نیست.

وی با اشاره به نوسانات صنعت فرش در 40 سال اخیر گفت: به دلیل اوضاع اقتصادی جهان، صنعت فرش در دوره های مختلف همواره شاهد افت و خیزهای بسیاری بوده ولی فرش ایرانی به دلیل اصالت خود توانسته است بحرانها را به خوبی سپری کند.

این کارشناس فرش تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت مطلوبی در میزان صادرات فرش ایران به کشورهای  همسایه از جمله روسیه، امارات و کویت مشاهده می شود و می توان گفت که فرش ایرانی در این کشورها تقریبا بی رقیب بوده است. 

صفدرزاده حقیقی افزود: بحران مالی جهانی سبب کاهش تقاضای خرید در کالاهای لوکس شده است، اما با این وجود، تقاضا برای خرید فرش ایرانی همچنان در جهان وجود دارد و این صنعت در کشور ما توانسته است این سال بحرانی را به خوبی سپری کند.

وی گفت: با این وجود، به نظر می رسد با استفاده از شیوه های نوین مالی و حمایت دولت از بخش خصوصی و تولید کنندگان شاهد افزایش نقدینگی در بازار باشیم که در نتیجه آن شاهد افزایش تولید فرش خواهیم بود.

صفدرزاده حقیقی خاطرنشان کرد: چین، هند، پاکستان و ترکیه بزرگترین رقبای ایرانی در صنعت فرش هستند. این تولید کننده فرش دستباف با اشاره به لزوم آموزش و تربیت فرشبافان برای افزایش میزان تولید فرش در کشور، گفت: باید برنامه ای تدوین شود تا با همکاری سیستم آموزشی و اجرایی کشور رشته تحصیلی فرش دستباف بیش از پیش در دانشگاه ها گسترش پیدا کند تا از میراث ماندگار هنر صنعت فرش ایران صیانت شود.

کد مطلب 1201720

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