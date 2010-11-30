آغاز به کار نمایشگاه استاد برجسته فرش دستباف کشور

به گزارش خبرنگار مهر، استاد فیض اله صفدرزاده حقیقی در حاشیه برگزاری نمایشگاه آثارش گفت: با تغییر شرایط مالی جهان و کاهش نقدینگی بازارهای مالی، وضعیت فرش در شرایط ایده آل نیست.

وی با اشاره به نوسانات صنعت فرش در 40 سال اخیر گفت: به دلیل اوضاع اقتصادی جهان، صنعت فرش در دوره های مختلف همواره شاهد افت و خیزهای بسیاری بوده ولی فرش ایرانی به دلیل اصالت خود توانسته است بحرانها را به خوبی سپری کند.

این کارشناس فرش تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت مطلوبی در میزان صادرات فرش ایران به کشورهای همسایه از جمله روسیه، امارات و کویت مشاهده می شود و می توان گفت که فرش ایرانی در این کشورها تقریبا بی رقیب بوده است.

صفدرزاده حقیقی افزود: بحران مالی جهانی سبب کاهش تقاضای خرید در کالاهای لوکس شده است، اما با این وجود، تقاضا برای خرید فرش ایرانی همچنان در جهان وجود دارد و این صنعت در کشور ما توانسته است این سال بحرانی را به خوبی سپری کند.

وی گفت: با این وجود، به نظر می رسد با استفاده از شیوه های نوین مالی و حمایت دولت از بخش خصوصی و تولید کنندگان شاهد افزایش نقدینگی در بازار باشیم که در نتیجه آن شاهد افزایش تولید فرش خواهیم بود.

صفدرزاده حقیقی خاطرنشان کرد: چین، هند، پاکستان و ترکیه بزرگترین رقبای ایرانی در صنعت فرش هستند. این تولید کننده فرش دستباف با اشاره به لزوم آموزش و تربیت فرشبافان برای افزایش میزان تولید فرش در کشور، گفت: باید برنامه ای تدوین شود تا با همکاری سیستم آموزشی و اجرایی کشور رشته تحصیلی فرش دستباف بیش از پیش در دانشگاه ها گسترش پیدا کند تا از میراث ماندگار هنر صنعت فرش ایران صیانت شود.