۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۶

حجم آبدهی ایستگاههای گلستان کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ایستگاه‌های هیدرومتری استان نسبت به سال گذشته و دوره دراز مدت با کاهش حجم آبدهی مواجه‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محمد علی مصطفوی بعد از ظهر سه شنبه در نشست این شرکت افزود: حجم آبدهی ایستگاه هیدرومتری قزاقلی از ابتدای سالجاری تاکنون 5.56 میلیون مترمکعب است.

به گفته وی، تغییرات حجم آبدهی این ایستگاه نسبت به دوره دراز مدت 85 درصد کاهش نشان می‌دهد.
 
مصطفوی با اشاره به حجم آبدهی دیگر ایستگاه‌های هیدرومتری استان گفت: ایستگاه هیدرومتری گنبد 2.82 و سیاه آب 2.26 میلیون مترمکعب آبدهی داشته‌اند.
  
وی یادآور شد: درصد تغییرات آبدهی ایستگاه هیدرومتری نسبت به دوره دراز مدت در همه ایستگاه‌ها با کاهش مواجه بوده است بطوریکه این کاهش در گنبد 88.1 درصد و سیاه آب 63.8 درصد اندازه‌گیری شده است.
 
مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان خاطرنشان کرد: گلستان دارای پنج حوضه آبریز اترک در گلستان، گرگانرود، قره‌سو، شرق خلیج گرگان و نکارود در گلستان است.
کد مطلب 1201724

