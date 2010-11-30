به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از تمرین عصر امروز سهشنبه استقلال در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر شرایط تیم ما بسیار ایدهآل است، خوشبختانه بازیکنان مصدوم هم به تمرینات گروهی بازگشتهاند و توانستهایم تقریبا با یک تیم کامل تمرینات خود را ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه همیشه استقلال با بدشانسی مواجه میشود و این بار مصدومیت میلاد میداوودی و محمد محمدی تا حدودی این تیم را در تنگنا قرار داده است، اضافه کرد: متاسفانه میداوودی دو تا سه ماه کنارمان نیست و نمیتوانیم از این بازیکن خوب استفاده کنیم. محمد محمدی هم به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه کتف بازی با پاس همدان را از دست داد.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد تیم پاس همدان اظهار داشت: پاس همدان تیمی بسیار جوان و جنگنده است، اگر چه در حال حاضر در جدول شرایط مناسبی ندارد اما این دلیلی نیست که فکر کنیم برنده بازی با این تیم هستیم. درست است ما در دیدار پیشین خود مقابل پاس همدان 4 گل به این تیم زدیم اما به بازیکنانم هشدار دادم آن پیروزی را فراموش کرده و هوشیار باشند فوتبال بازی لحظههاست و هر کس از فرصتها به بهترین شکل استفاده کند، قطعا موفق خواهد شد.
وی در مورد مسائل مطرح شده در مورد بیژن کوشکی تاکید کرد: متاسفانه در این چند روز مطالب زیادی علیه من و بیژن کوشکی مطرح شده است. حتی شایعه شده من این بازیکن را اخراج کردم اما با صراحت اعلام میکنم چنین مسئلهای صحت ندارد و تا این لحظه هیچ کس از تیم استقلال اخراج نشده است. کوشکی مشکلی خانوادگی دارد و از لحاظ روحی شرایطی برای تمرین نداشت، به همین دلیل از وی خواستیم تا چند روزی استراحت کند تا بتواند با شرایط ایدهآل به تمرین بازگردد.
"قلعهنویی پس از دیدار با پرسپولیس اعلام کرد اگر سرمربی استقلال مدرکی علیه من دارد، رو کند". مظلومی در این مورد خاطرنشان کرد: هیچ صحبتی راجع به امیر قلعهنویی نکردم، نمیدانم چرا عدهای همیشه دنبال این هستند بین پیشکسوتان استقلال اختلاف بیاندازند. من نه صحبتی در مورد مدرک کردم و نه گفتهام قلعهنویی میخواهد به هر طریقی جای مرا بگیرد. خوشبختانه وی در سپاهان نتایج بسیار خوبی کسب کرده و با این روند رفته رفته به جمع صدرنشینان هم اضافه میشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: میدانم چه کسانی میخواهند بین پیشکسوتان استقلال اختلاف بیاندازند تا از این آب گل آلود ماهی بگیرند، امیدوارم بزودی آنها دست از این کار برداشته و اجازه دهند هر سرمربی فقط به فکر تیم خود باشد و اسیر حاشیهها نشود.
تیم فوتبال استقلال در پایان هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با 30 امتیاز رتبه دوم جدول رده بندی را در اختیار دارد.
