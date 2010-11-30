دانشمند بودن جرم اساتید ترور شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی امروز سه شنبه در دیدار با وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه با تاکید براینکه این تهدیدها در همه کشورها وجود دارد، گفت: همه کشورها باید در جهت مبارزه با تروریسم تلاش کنند متاسفیم که برخی از کشورها رفتار دوگانهای در این زمینه دارند.
وی همچنین در این جلسه با اشاره به سوابق ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این شورا با هدف بازسازی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی راهاندازی شد و با برنامهریزیهایی که انجام داد اقدام به بهبود وضعیت آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی کرد.
مخبر به تعداد مقالات علمی عرضه شده در مجامع جهانی از سوی دانشمندان ایرانی در اوایل پیروزی انقلاب اشاره کرده و گفت: در اوایل انقلاب 350 مقاله از سوی دانشمندان ایرانی منتشر شده بود اما امروز این تعداد به 20 هزار مقاله علمی که حاصل فعالیت تحقیقاتی دانشگاهها و مراکز علمی است می رسد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به فعالیتهای آموزشی در بخش غیردولتی یادآور شد: علاوه بر ایجاد 120 دانشگاه جامع علمی بیش از 400 دانشگاه غیرانتفاعی و غیردولتی نیز در کشور ما راهاندازی شده است.
مخبر با اشاره به فعالیتهای علمی کشور در حوزههای مختلف اضافه کرد: محققان کشور در حوزه علوم زیستی در زمینه سلولهای بنیادی جزو 10 کشور برتر دنیا است این تکنولوژی ما را در شبیه سازی و تولیدات حیوانات ترنس ژنیک توانمند ساخته است که تولد رویانا و بنیانا از جمله این حیوانات هستند.
در این جلسه همچنین مخبر به تدوین نقشه جامع علمی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ما برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی با حضور حدود 2 هزار دانشمند برنامهریزیهایی را در خصوص ظرفیت و تنوع پذیرش در دانشگاهها تا 20 سال آینده تدوین کردیم.
نظر شما