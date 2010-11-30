چند همسری آقایان علت افزایش موارد ایدز در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصور شکیبا با اشاره به اینکه تعداد زنان مبتلا به ایدز در سیستان و بلوچستان دو برابر و کودکان سه برابر آمار کشوری است، یکی از دلایل این امر را چند همسری آقایان مبتلا در استان بیان کرد.

وی ادامه داد: همسر 95 درصد زنان مبتلا به ایدز در استان، به این بیماری مبتلا بوده و ویروس این بیماری را به وی منتقل کرده است.

شکیبا با بیان اینکه شعار سازمان بهداشت جهانی آموزش و پیشگیری رایگان است، افزود: در سیستان و بلوچستان مراکز مشاوره و کلینیکهای پیشگیری فعالند و به صورت رایگان و کاملا محرمانه، آموزشهای لازم را به مراجعان به خصوص مبتلایان ارائه می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: شماره تلفن 09686 نیز آماده پاسخگویی به سئوالات هم استانی ها درخصوص بیماری ایدز است.

شکیبا، میزان هزینه‌های درمان نگهدارنده هر فرد مبتلا به ایدز را بالغ بر 200 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 577 فرد آلوده به ویروس ایدز در استان شناسایی شدند که 56 نفر به مرحله بروز بیماری رسیده‌اند و 140 نفر نیز در اثر این بیماری فوت شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بر ضرورت بازگرداندن مبتلایان به این بیماری به زندگی عادی با استفاده از روان درمانی و مشاوره و با ارائه آموزش‌های لازم تاکید کرد.

دکتر طباطبایی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدن نیز در این همایش راههای عمده انتقال ویروس ایدز را اعتیاد تزریقی و استفاده از سرنگهای مشترک و روابط جنسی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بیش از 21 هزار نفر در کشور به ویروس ایدز آلوده‌اند که از این تعداد بیش از دو هزار و 400 نفر در مرحله بیماری قرار دارند و سه هزار و 700 نفر نیز فوت شده‌اند.

وی، ضرورت اجرای اقدامات کنترلی از جمله آموزش و اطلاع رسانی و حفظ حریم خانوادگی را برای کنترل تبعات ناشی از ابتلاء به این بیماری مورد تاکید قرار داد.