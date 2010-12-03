عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- در پی آتش سوزی در جنگلهای فلسطین اشغالی؛ "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا به خانواده های قربانیان آتش سوزی تسلیت گفت و تعهد به انجام کمک از سوی واشنگتن کرد.

- مقامات تل آویو در پی افزایش دایره آتش سوزی ها در شمال فلسطین اشغالی ساکنان شهر حیفا را تخلیه کردند/ "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار کمک دیگر کشورها در مهار آتش سوزی ها شد.

- تاکنون 40 نفر در آتش سوزی های جنگلهای شمال فلسطین اشغالی کشته شده اند.

- در نخستین ساعات صبح امروز؛ نظامیان صهیونیست 4 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند.

- اسناد افشا شده از آمریکا توسط ویکی لیکس نشان می دهد؛ واشنگتن به "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان اعتماد ندارد.

- نامزد پست وزارت دفاع کره جنوبی هشدار داد که در صورت اقدامات تحریک آمیز بیشتر از سوی کره شمالی حملات هوایی بیشتری صورت می گیرد.

- "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا ریاست نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق را که در اواخر ماه جاری برگزار می شود برعهده خواهد داشت.

- بزرگترین رزمایش نظامی مشترک ژاپن و آمریکا در دریای زرد آغاز شد.

- واشنگتن از همه طرفها تقاضا کرد به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ساحل عاج احترام بگذارند.

- آمریکا موسس ویکی لیکس را یک مهره سیاسی دانست.

- 40 فیلم در سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم حقوق بشر قاهره شرکت می کنند.

- مسکو آمادگی خود را برای پیوستن به مذاکرات 6 جانبه درباره اوضاع شبه جزیره کره اعلام کرد.