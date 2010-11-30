مسئله پسماندهای پزشکی تهران هنوز حل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جلسه سه شنبه شورای اسلامی شهر در حاشیه بررسی یک فوریت طرح پیشنهاد تامین اعتبار مورد نیاز پسماندهای پزشکی به دولت و مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه پسماندهای پزشکی مانند زباله معمولی دفن می شود و این خطرناک است.

وی افزود: در جلسه هیئت دولت در استان تهران، این مسئله مطرح و وزارت بهداشت موظف شد در این خصوص بودجه بگذارد اکنون نیز پیشنهاد می شود برای سال آینده این بودجه لحاظ شده و به تصویب برسد.

چمران ادامه داد: در جلسه هیئت دولت، اختلاف نظری میان وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست بود که درخواست کردیم با مذاکره رفع شود و امیدواریم نتیجه این مذاکرات به اجرا گذاشته شود.

بر اساس این گزارش، در جلسه امروز شورای شهر به منظور حمایت از حقوق شهروندان تهرانی و پیگیری مسایل بهداشتی و زیست محیطی ناشی از بی توجهی به پسماندهای ویژه بیمارستانی در تهران به دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد برای تامین اعتبار معادل 554 میلیارد ریال برای تجهیز بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت در شهر تهران به دستگاه های بی خطرساز زباله اقدام کند که در همین رابطه یک فوریت این طرح به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.