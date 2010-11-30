صادرات ایران در خاورمیانه رو به رشد است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود موحدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست صمیمی با صادرکنندگان مازندران در اتاق بازرگانی ساری افزود: همدلی که بین اتاق بازرگانی کشور و دولت وجود دارد بسیار خوب و قابل تحسین بوده و دست اندرکاران بخش خصوصی و دولتی باید از این صمیمیت و همدلی به نفع منافع اقتصادی کشوراستفاده مطلوب را ببرند.

قائم مقام وزارت بازرگانی در مورد صادرات بیان داشت: در حال حاضر صادرات یک اصل و آرمان ملی برای تمام کشورها تلقی شده و همچنین این نگرش در کشور ما نیزبه صورت یک کارملی دیده می شود و مسئولان بخش دولتی و در کنار آن بخش خصوصی به دنبال رشد هر روزه در بخش صادرات هستند.

موحدی در مورد جوایز صادراتی یاد آور شد: برای پرداخت به موقع جوایز صادراتی خیلی پیگیری شده است هرچند در شکل گیری هدفمند کردن یارانه ها مشکلاتی در این فضا بوجود آمده ولی با توجه به همه مشکلات، جوایز را تقدیم صادر کنندگان خواهیم کرد البته جوایز عقب افتاده را زودتر پرداخت می کنیم و باید از این به بعد سعی کنیم جوایز صادراتی به روز پرداخت شود .

قائم مقام وزارت بازرگانی تعرفه ترجیحی را یکی از مشکلات موضوعی دانست وافزود: پنج نوع تعرفه ترجیحی داریم که توسط کارشناسان در حال بررسی است و وزارت بازرگانی به دنبال حل مشکلات و موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادر کننده تجار بازرگانان و همه کسانی که نقش مثبت در اقتصاد کشور دارند است.

وی خاطر نشان کرد: کشور از رشد صادرات خوبی نسبت به سالهای گذشته برخوردار شده و صادرات ایران کم کم به جایی رسیده که یک فرهنگ را در بازار های خارجی بوجود آورده است.