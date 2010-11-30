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۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

اسکواش بازان برتر گلستانی معرفی شدند

اسکواش بازان برتر گلستانی معرفی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مسابقات اسکواش گلستان با برتری فرزاد شکوهی در بخش آقایان و زهرا خوش شکن در بخش بانوان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مسابقات به مناسبت هفته بسیج بعد از ظهر سه شنبه در گرگان برگزار شد.

در بخش آقایان که آکادمی اسکواش مهر برگزار کننده آن بود، 23 بازیکن در جدول 32 تایی و به میزبانی خانه اسکواش گرگان به رقابت پرداختند که فرزاد شکوهی با برتری سه بر یک مقابل سمیع الله قاصد آبادی، مقام اول را از آن خود کرد.

همچنین اشکان اتحادی در دیدار رده بندی سه بر دو به عرفان اکبری چیره شد و در مکان سوم قرار گرفت.

در بخش بانوان نیز که هیئت اسکواش گلستان برگزار کننده آن بود، 40 بازیکن از شهرستان های گرگان، گنبد، کردکوی و علی آباد به صورت تک حذفی به رقابت پرداختند که در دیدار نهایی زهرا خوش شکن در بر صفر مقابل فهیمه نفر پیروز شد و به مقام قهرمانی دست یافت.

همچنین عالیه قروی و زینب حسینی بطور مشترک در مکان سوم جای گرفتند.

گلستان بیش از سه هزار ورزشکار رشته اسکواش دارد.
 

کد مطلب 1201757

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