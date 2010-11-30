تیم ایران در گوانگجو نماد اخلاق و انضباط بود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غلامحسین پیروانی در دیدار با مدیر کل تربیت بدنی فارس و رئیس تربیت بدنی شیراز افزود: بازیکنان ما در این مسابقات نشان دادند که فرهنگ ایرانی از چه جایگاه بالایی برخوردار است ضمن اینکه برای ما اخلاق و فرهنگ پهلوانی مهمترین اولویت است.

وی ادامه داد: تیم ما با توجه به شرایط و امکانات موجود نتایج خوبی کسب کرد و اگر در بازی آخر مجبور به تعویض اجباری نشده بودیم و یا بازیکنان در دقایق پایانی کمی بیشتر دقت می کردند می توانستیم پیروز میدان باشیم.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران تصریح کرد: متاسفانه بعد از بازی با کره جنوبی بعضی از افراد و حتی پیشکسوتان و کارشناسان فوتبال از تعویضهای ما در بازی انتقاد می کنند در صورتیکه ما مجبور به تعویض اجباری شدیم و راهی جز این نداشتیم و اگر افرادی که از این بابت انتقاد می کنند کمی بررسی کرده بودند خود متوجه این موضوع می شدند.

در ادامه مدیر کل تربیت بدنی استان فارس نیز گفت: نباید از تیم ملی امید ایران بیش از توان خودش انتظار داشت و این بی انصافی است که بدون تحقیق و بررسی به انتقاد از تیم ملی امید کشورمان بپردازیم.

علیرضا گرامی ادامه داد: سرمایه گذاری که تیمهایی مثل کره و ژاپن روی تیمهای پایه ای خود کرده اند با ایران قابل مقایسه نیست و ما باید اگر انتقادی هم می کنیم تمامی جوانب را بررسی و سپس اصولی انتقاد کنیم.

وی اضافه کرد: پیروانی در هر تیمی که کار کرده با در اولویت قرار دادن اخلاق و معنویت شاخص بوده و با توجه به سابقه درخشانی که درامر سازندگی دارند با همین بضاعت اگر تیم را زمان بیشتری در اختیار داشت به طور قطع نتایج بهتری به دست می آمد.