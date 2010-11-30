۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

پیروانی:

تیم ایران در گوانگجو نماد اخلاق و انضباط بود

شیراز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران گفت: تیم فوتبال امید ایران در مسابقات آسیایی گوانگجو نماد اخلاق و انضباط بود.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غلامحسین پیروانی در دیدار با مدیر کل تربیت بدنی فارس و رئیس تربیت بدنی شیراز افزود: بازیکنان ما در این مسابقات نشان دادند که فرهنگ ایرانی از چه جایگاه بالایی برخوردار است ضمن اینکه برای ما اخلاق و فرهنگ پهلوانی مهمترین اولویت است.

وی ادامه داد: تیم ما با توجه به شرایط و امکانات موجود نتایج خوبی کسب کرد و اگر در بازی آخر مجبور به تعویض اجباری نشده بودیم و یا بازیکنان در دقایق پایانی کمی بیشتر دقت می کردند می توانستیم پیروز میدان باشیم.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران تصریح کرد: متاسفانه بعد از بازی با کره جنوبی بعضی از افراد و حتی پیشکسوتان و کارشناسان فوتبال از تعویضهای ما در بازی انتقاد می کنند در صورتیکه ما مجبور به تعویض اجباری شدیم و راهی جز این نداشتیم و اگر افرادی که از این بابت انتقاد می کنند کمی بررسی کرده بودند خود متوجه این موضوع می شدند.

در ادامه مدیر کل تربیت بدنی استان فارس نیز گفت: نباید از تیم ملی امید ایران بیش از توان خودش انتظار داشت و این بی انصافی است که بدون تحقیق و بررسی به انتقاد از تیم ملی امید کشورمان بپردازیم.

علیرضا گرامی ادامه داد: سرمایه گذاری که تیمهایی مثل کره و ژاپن روی تیمهای پایه ای خود کرده اند با ایران قابل مقایسه نیست و ما باید اگر انتقادی هم می کنیم تمامی جوانب را بررسی و سپس اصولی انتقاد کنیم.

وی اضافه کرد: پیروانی در هر تیمی که کار کرده با در اولویت قرار دادن اخلاق و معنویت شاخص بوده و با توجه به سابقه درخشانی که درامر سازندگی دارند با همین بضاعت اگر تیم را زمان بیشتری در اختیار داشت به طور قطع نتایج بهتری به دست می آمد.

کد مطلب 1201758

