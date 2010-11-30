به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی امروز سه شنبه در حاشیه جلسه تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ویژه نوجوانان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که چرا دادستانی تهران به عنوان نماینده مدعی العموم به وضعیت بحرانی آلودگی هوای تهران وارد نمی شود گفت: تا کنون سازمانها و نهادهای دولتی به دستور رئیس جمهور اقدامات خوبی انجام داده اند ولی اگر لازم باشد دادستانی وارد می شود.



نحوه اعدام قاتل سعاد آباد بستگی به شرایط زمانی و مکانی دارد

دادستان تهران در مورد نحوه قصاص و اعدام قاتل پرونده میدان کاج سعادت آباد تهران گفت: پس از تایید حکم علنی بودن اعدام و نحوه اعدام بستگی به شرایط زمانی و مکانی دارد.

جعفری دولت آبادی در مورد آخرین وضعیت ترور استاد دانشگاه شهید بهشتی که صبح دوشنبه در تهران رخ داد گفت: پس از ترور بازپرس ویژه بلافاصله در صحنه حادثه حاضر شد و با اطلاع از سرنخ هایی که در اختیار ماموران امنیتی قرار گرفته بود پرونده تشکیل شد که با تاکید رئیس جمهور به مسئولان امنیتی برای تسهیل در پیگیری پرونده امیدواریم در کوتاهترین زمان عوامل این ترور دستگیر شوند.

تشابه ترور روز گذشته با ترور استاد علی محمدی

دادستان تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه چرا پرونده ترور علیمحمدی هنوز به سرانجام نرسیده است، گفت: در پرونده های قضایی باید افرادی به عنوان مضنون دستگیر شوند تا آنها را محاکمه کنیم هر چند که تلاش ماموران امنیتی قابل قدردانی است ولی هنوز مضنونی معرفی نشده است. با این حال تشابهاتی در ترور استاد علیمحمدی و حوادث دیروز تهران در این پرونده دیده شده است.

شهلا جاهد فردا اعدام می شود

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده شهلا جاهد گفت: پرونده شهلا جاهد چندین بار در محاکم قضایی رسیدگی شده است و و وی سحرگاه فردا اعدام می شود.



هواپیما ربا به زودی به ایران تحویل داده می شود



دادستان تهران در مورد وضعیت پرونده هواپیماربایی (پرواز تهران - سوریه) گفت: چون متهم این پرونده در مسیر به سوریه اقدام به هواپیما ربایی کرده بود هواپیما ربا به مقامات امنیتی سوریه تحویل داده شده است که قرار است متهم تا چند روز آینده برای تحقیقات به ایران منتقل شود.

وی در مورد برخی اظهارات مبنی براینکه گفته می شود این هواپیما ربا مشکل روانی دارد گفت: این اظهارات غیر رسمی است و باید توسط بازپرس و پزشکی قانونی چنین مواردی تشخیص داده شود.

آخرین وضعیت پرونده مرگ زن نابینا



دادستان تهران در مورد آخرین وضعیت پرونده مرگ زن نابینا در مترو تهران گفت: بازپرس پرونده کارشناس را برای تعیین نحوه مرگ مشخص کرده است و مترو تهران نیز پاسخ هایی به بازپرس ارائه داده است ولی دستگاه قضایی و دادستانی در حال پیگیری اند که اگر اغماضی از سوی مترو صورت گرفته متهمین دادگاهی شوند.

فعالیت حزب مشارکت ممنوع است



جعفری دولت آبادی در مورد بیانیه های اخیر حزب مشارکت که اعلام کرده هنوز انحلال این حزب ابلاغ نشده است گفت: حزب مشارکت تا انقلاب مهدی هم اقدام کند انحلال حزبش ابلاغ نشده است باید بداند که این حکم ابلاغ شده و فعالیت آنها ممنوع است.