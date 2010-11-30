به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسینعلی شمعانیان ظهر سه شنبه در آیین افتتاحیه چهارمین نمایشگاه حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان با بیان اینکه اکثر افرادی که در حوزه حمل و نقل بار استان اصفهان فعالیت می‌کنند، دارای کارت هوشمند هستند، افزود: خوشبختانه بر اساس آمارها مشخص شده که 45 هزار راننده حرفه‌ای دارای کارت هوشمند در بخش حمل و نقل بار استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه اخذ کارت هوشمند حمل و نقل در بخش مسافربری نیز یکی از الزامات بخش حمل و نقل استان اصفهان به شمار می‌رود، اظهار داشت: 10 هزار راننده دارای کارت هوشمند نیز در بخش مسافربری فعالیت می‌کنند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان با بیان اینکه 590 شرکت حمل و نقل بین‌المللی در اصفهان فعالیت مثمرثمر و مستمر دارند، تصریح کرد: بیش از 90 درصد حمل و نقل استان اصفهان از جاده‌ها صورت می‌گیرد که در چنین شرایطی فعالیت این 590 شرکت حمل و نقل بین‌المللی بسیار ضروری و قابل توجه به نظر می‌رسد.

وی با بیان اینکه برخی از شرکتهای بین‌المللی نیز در استان اصفهان در حال فعالیت هستند، اضافه کرد: از مجموع شرکتهای حمل و نقل فعال در استان اصفهان، پنج شرکت به صورت بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

شمعانیان در بخش دیگری از سخنان خود به آمار جاری هشت ماه اخیر در بخش حمل و نقل کالا اشاره کرد و ادامه داد: در هشت ماه ابتدایی سال جاری، بیش از 43 میلیون تن کالا از مرکز استان اصفهان به استانهای دیگر در نقاط مختلف کشور حمل شده است.

وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر اقدامات مطلوبی در زمینه حمل و نقل جاده‌ای انجام گرفته است، گفت: اصفهان به دلیل برخورداری از شرایط ویژه جغرافیایی همواره اهمیت زیادی در بخش حمل و نقل داشته است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان با اشاره به چگونگی عملکرد شرکتهای مسافربری در هشت ماه اول سال جاری، افزود: 20 میلیون مسافر از استان اصفهان در این مدت جا به جا شده اند.

وی وجود مجتمعهای بین راهی برای مسافران و راننده‌ها را نقطه مثبت بخش حمل و نقل بین جاده‌ای استان اصفهان دانست و بیان داشت: فعالیت بیش از 13 پاسگاه انتظامی و 18 کانکس نیروهای امنیتی در جاده‌های استان، نشان از امنیت جاده‌های اصفهان دارد.

وی آموزش را برای بخش حمل و نقل و راهسازی مهم دانست و تاکید کرد: در چند سال اخیر سیر صعودی آموزش در این بخش را شاهد بوده‌ایم.

شمعانیان اضافه کرد: بیش از 150 هزار راننده در شش دوره در زمینه‌های مربوط به حمل مواد خطرناک، سلامت رانندگان و مواردی از این دست آموزشهای لازم را گذرانده‌اند.

معاون عمرانی استاندار اصفهان نیز در این مراسم گفت: 90 درصد حمل و نقل کالا و مسافر در اصفهان از طریق جاده انجام می‌شود.

سید جمال الدین صمصام شریعت، اصفهان را چهارراه ارتباطی کشور خواند و افزود: اصفهان باید به دلیل نقش چهارراهی خود، نقش تاثیرگذاری در بخش حمل و نقل کشور داشته باشد.

وی نقش زیرساختها را در افزایش میزان حمل و نقل جاده‌ای موثر دانست و اظهار داشت: خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات موثر و مطلوبی در ارتباط با توسعه زیرساختهای بخش حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان انجام گرفته است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان به تاثیرات اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: پس از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، توسعه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و در نظرگیری مشکلات این بخش الزامی است.

وی با بیان اینکه صرفه‌جویی در مصرف سوخت یکی از نتایج اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود، تصریح کرد: لازم است در ارتباط با صرفه‌جویی در مصرف سوخت اقدامات ویژه‌ای انجام شود.

صمصام شریعت با بیان اینکه اصفهان برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها آماده شده است، گفت: اقتصاد کشور با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها متحول می‌شود.

معاون عمرانی استاندار اصفهان افزود: تاثیر قیمتها و افزایش آن بر وضعیت حمل و نقل کالا و مسافر اثر سوء قیمتی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر 25 هزار وسیله نقلیه در بخش حمل و نقل استان اصفهان فعالیت دارند.

صمصام شریعت خدمات گمرکی ارائه شده به رانندگان را مطلوب دانست و اضافه کرد: در این راستا حمایتهای وی‍ژه‌ای از رانندگان می‌شود.