6 ورزشکار قهرمان نوشهری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، این ورزشکاران بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه سفر سوم دولت به مازندران و با حضور وزیر دادگستری تجلیل شدند.

اروند درویش، حسین سینکایی و فرزین اسدی از ورزشکاران رشته قایقرانی و قهرمانان آسیایی هستند که در این مراسم تقدیر شدند.



حسین ملکی و حسین قاسم پور مربی و رئیس هیئت قایقرانی نوشهر نیز با حضور بخیتری مورد تقدیر قرار گرفتند.



سید حسن حیدری قهرمان جهان رسشته پانکریشن نیز از دیگر ورزشکاران نوشهری است که در این آئین تجلیل شد.



شهرستان 118 هزار نفری نوشهر در غرب مازندارن واقع شده است.



