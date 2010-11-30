بررسی پیشنهادات الحاقی به برنامه پنجم پایان یافت / جلسه بعدی روز یکشنبه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه که تا ساعت 16 ادامه یافت کار بررسی پیشنهادات الحاقی کمیسیونهای تخصصی به برنامه پنجم را به پایان رساندند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه مجلس از نمایندگان ، مسئولان دولتی و رسانه ها به خاطر عملکردشان در طول برنامه پنجم تشکر کرد.

وی یادآور شد: کمیسیون تلفیق مجلس ساعت 9 صبح روز شنبه برای بررسی مواد ارجاعی به این کمیسیون تشکیل جلسه خواهد داد.

رئیس مجلس گفت: جلسه علنی مجلس نیز روز یکشنبه 14 آذر برای بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق تشکیل خواهد شد.