  1. سیاست
  2. سایر
۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۴

بررسی پیشنهادات الحاقی به برنامه پنجم پایان یافت / جلسه بعدی روز یکشنبه

بررسی پیشنهادات الحاقی به برنامه پنجم پایان یافت / جلسه بعدی روز یکشنبه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کار بررسی پیشنهادات الحاقی به برنامه پنجم را به پایان رساندند و در جلسه بعدی که روز یکشنبه برگزار می شود مواد مراعا مانده از این برنامه را بررسی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه که تا ساعت 16 ادامه یافت کار بررسی پیشنهادات الحاقی کمیسیونهای تخصصی به برنامه پنجم را به پایان رساندند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه مجلس از نمایندگان ، مسئولان دولتی و رسانه ها به خاطر عملکردشان در طول برنامه پنجم تشکر کرد.

وی یادآور شد: کمیسیون تلفیق مجلس ساعت 9 صبح روز شنبه برای بررسی مواد ارجاعی به این کمیسیون تشکیل جلسه خواهد داد.

رئیس مجلس گفت: جلسه علنی مجلس نیز روز یکشنبه 14 آذر برای بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق تشکیل خواهد شد.

کد مطلب 1201775

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها