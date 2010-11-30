پلیس نماد امنیت و آسایش شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر سه شنبه در نشست فرماندهای انتظامی در گرگان افزود: حفظ آراستگی ظاهری و رعایت اخلاق اسلامی از ویژگی های یک پلیس اسلامی است.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان با اشاره به اینکه پلیس به عنوان متولی امنیت بیشترین ارتباط و تعامل را با شهروندان دارد، گفت: پلیس با مشارکت مردم می تواند تمام منابع و امکانات موجود در جامعه را کنار هم قرار داده و با جلب مشارکت مردم برای حل مسائل و مشکلات و کاهش جرایم در سطح جامعه اقدام کند.
آیت الله نورمفیدی حفظ آراستگی و رعایت اخلاق اسلامی را از ویژگیهای پلیس اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: آراستگی کارکنان نیروی انتظامی و رعایت موازین اسلامی و اخلاقی از سوی کارکنان موجب اعتماد عمومی به پلیس می شود.
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