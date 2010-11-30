پلیس نماد امنیت و آسایش شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر سه شنبه در نشست فرماندهای انتظامی در گرگان افزود: حفظ آراستگی ظاهری و رعایت اخلاق اسلامی از ویژگی های یک پلیس اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان با اشاره به اینکه پلیس به عنوان متولی امنیت بیشترین ارتباط و تعامل را با شهروندان دارد، گفت: پلیس با مشارکت مردم می تواند تمام منابع و امکانات موجود در جامعه را کنار هم قرار داده و با جلب مشارکت مردم برای حل مسائل و مشکلات و کاهش جرایم در سطح جامعه اقدام کند.

آیت الله نورمفیدی حفظ آراستگی و رعایت اخلاق اسلامی را از ویژگیهای پلیس اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: آراستگی کارکنان نیروی انتظامی و رعایت موازین اسلامی و اخلاقی از سوی کارکنان موجب اعتماد عمومی به پلیس می شود.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان در این دیدار با اشاره به اینکه وظیفه اصلی نیروی انتظامی برقراری امنیت و ایجاد محیطی امن توأم با آرامش برای مردم است گفت: مردم نیز در راستای این وظیفه خطیر نقش مهمی را برعهده دارند.



وی با تأکید بر اینکه امنیت بستر ساز همه پیشرفت ها در کشور است گفت: کار نیروی انتظامی در جهت ایجاد امنیت دارای اهمیتی بسزاست چرا که پیشرفت کشور در بستر امنیت محقق می شود.

آیت الله نور مفیدی مأموریت های نیروی انتظامی را حساس و ظریف دانست و خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی در کنار حفظ اقتدار خود محبت و صمیمیت با مردم را نیز در دستور کار خود قرار داده و این دو ویژگی مهم بایستی از اولویت های این نیرو باشد.