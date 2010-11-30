به گزارش خبرگزاری مهر متن پیام دکتر محسن رضایی، به این شرح است: اقدام جنایتکارانه ترور دانشمندان و برجستگان علمی کشور، بار دیگر پرده از چهره دیوسیرتانی برداشت که به بهانه مبارزه با تروریسم، جنایات فراوانی را مرتکب شده اند. اسرائیل و حامیان مستکبرش باید بدانند که این حرکات مذبوحانه، کوس رسوایی آنان را بیش از گذشته به صدا درآورده و ورشکستگی آنان را نوید می دهد.

خون شهید والامقام، دکتر مجید شهریاری بار دیگر عطر شهادت را در فضای علم و دانش کشور پراکنده کرد و بی تردید راه او، پررونق تر از گذشته در جامعه ی نخبگان و فریختگان کشور ادامه خواهد یافت.



اینجانب مطمئنم که این حرکت موساد از طریق ماهواره های جاسوسی و با ردیابی مسیر حرکت دانشمندان، هدایت شده که تجاوزی آشکار به حقوق بین الملل فضاییِ جمهوری اسلامی ایران است، لذا از متولیان و مسئولان دستگاه های امنیتی و سیاست خارجی انتظار می رود که ضمن پیگیری موضوع، در مجامع بین المللی، این شگرد جدید دشمن را نیز کشف و خنثی کنند.



در خاتمه شهادت این دانشمند فرزانه را به محضر مقام معظم رهبری، جامعه علمی و دانشگاهی کشور و به خانواده مکرم ایشان تبریک و تسلیت عرض نموده از درگاه حضرت حق برای عموم بازماندگان صبر و اجر و دوام توفیق طلب می کنم.

