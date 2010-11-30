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۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۷

محسن رضایی مطرح کرد:

ردیابی دانشمندان ایرانی توسط ماهواره‌های موساد

ردیابی دانشمندان ایرانی توسط ماهواره‌های موساد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی، ترور اساتید ایرانی را حرکت موساد از طریق ماهواره های جاسوسی خواند که تجاوزی آشکار به حقوق بین الملل فضاییِ جمهوری اسلامی ایران است و از متولیان و مسئولان دستگاه های امنیتی و سیاست خارجی خواست که این موضوع را پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر متن پیام دکتر محسن رضایی، به این شرح  است: اقدام جنایتکارانه ترور دانشمندان و برجستگان علمی کشور، بار دیگر پرده از چهره دیوسیرتانی برداشت که به بهانه مبارزه با تروریسم، جنایات فراوانی را مرتکب شده اند. اسرائیل و حامیان مستکبرش باید بدانند که این حرکات مذبوحانه، کوس رسوایی آنان را بیش از گذشته به صدا درآورده و ورشکستگی آنان را نوید می دهد.

خون شهید والامقام، دکتر مجید شهریاری بار دیگر عطر شهادت را در فضای علم و دانش کشور پراکنده کرد و بی تردید راه او، پررونق تر از گذشته در جامعه ی نخبگان و فریختگان کشور ادامه خواهد یافت.

اینجانب مطمئنم که این حرکت موساد از طریق ماهواره های جاسوسی و با ردیابی مسیر حرکت دانشمندان، هدایت شده که تجاوزی آشکار به حقوق بین الملل فضاییِ جمهوری اسلامی ایران است، لذا از متولیان و مسئولان دستگاه های امنیتی و سیاست خارجی انتظار می رود که ضمن پیگیری موضوع، در مجامع بین المللی، این شگرد جدید دشمن را نیز کشف و خنثی کنند.

در خاتمه شهادت این دانشمند فرزانه را به محضر مقام معظم رهبری، جامعه علمی و دانشگاهی کشور و به خانواده مکرم ایشان تبریک و تسلیت عرض نموده از درگاه حضرت حق برای عموم بازماندگان صبر و اجر و دوام توفیق طلب می کنم.
 

کد مطلب 1201792

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