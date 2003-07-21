اولين جلسه دادگاه رامسفلد و تامي فرانكس برگزار نشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، يك چوپان عراقي با ارائه دادخواستي به اين دادگاه محاكمه اين دو مقام آمريكايي را خواستارشد.

برپايه اين گزارش، اين چوپان عراقي رامسفلد و تامي فرانكس را متهم كرده است، در اثربمباران هوايي هواپيماهاي آمريكايي 17 تن ازافراد خانواده وي درآوريل گذشته (فروردين ماه) كشته شدند. الجزيره افزود:اين جلسه كه قرار بود صبح ديروز درشهرالرمادي برگزار شود به دليل حضورنيافتن نماينده آمريكا در اين دادگاه به تعويق افتاد.

" سامي كامل عيدن" قاضي دادگاه شهر الرمادي دراين باره گفت: جلسه محاكمه اين دومقام آمريكايي به 10 ماه آينده موكول شده است. هدف از اين تعويق ايجاد هماهنگي و دادن وقت كافي به نيروهاي اشغالگر آمريكا درعراق براي ابلاغ دادستاني عمومي به متهمان و يا نماينده آنان براي حضور در دادگاه است.

درهمين حال "رباح مهدي صالح العلواني" وكيل مدافع اين چوپان عراقي ازحضورنيافتن نماينده طرفهاي آمريكايي دراين دادگاه ابراز تعجب كرد و گفت : درحالي نماينده طرفهاي آمريكايي ازحضور در جلسه دادگاه امتناع كرده اند كه پيشتر به آنان اعلام شده بود.

العلواني گفت: اگر آمريكاييها ادعا مي كنند براي حقوق بشر واقعا احترام قائل هستند وبراي آزادي مردم عراق به اين كشور آمده اند بايد دراين جلسه دادگاه شركت كنند و به سوالات چوپان عراقي پاسخ دهند.