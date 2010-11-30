۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۳۸

112 هزار مجله کمک آموزشی در گلستان توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان به افزایش مطالعه مجلات رشد در استان اشاره کرد و گفت: در مجموع 112 هزار جلد مجله کمک آموزشی رشد در این استان توزیع شد که نسبت به سال گذشته رشد 34 درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان،  به نقش مجلات رشد در فرایند آموزش اشاره کرد.

وی گفت: اگر می خواهیم در آموزش و پرورش به اهداف تعلیم و تربیت دست پیدا کنیم باید از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم که مجلات رشد یکی از فرصت های مناسب در این حوزه است.

وی ادامه داد: مجلات رشد می تواند خلاء مواد آموزشی را پر کند و نقش تاثیر گذاری در فرایند یاددهی و یادگیری داشته باشد.

پایین محلی به لزوم توجه به نیاز مخاطبان در استان ها اشاره کرد و گفت: می توان در مجلات در بخش جدا گانه ای به قومیت ها پرداخت که مخاطبان در استان ها خود را به مجلات نزدیک تر ببینند.

گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.
کد مطلب 1201801

