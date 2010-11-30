به گزارش خبرگزاری مهر، دو استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی صبح امروز بین ساعت 7 تا 8 درحالی که عازم دانشگاه شهید بهشتی بودند توسط افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفتند.

در اثر این دو اقدام تروریستی دکتر مجید شهریاری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به شهادت رسید و دو نفر همراه وی مجروح شدند و فریدون عباسی دوانی دیگر استاد دانشگاه شهید بهشتی در میدان نزدیک این دانشگاه در اقدامی مشابه مورد سوء قصد قرار گرفت که بلافاصله متوجه موضوع شده و از محل حادثه گریخت. این استاد دانشگاه و همراه وی در این حادثه جان سالم به در برده اند.

شهید مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی پس از شهید علیمحمدی دومین محقق جمهوری اسلامی ایران در سزامی است که به مقام رفیع شهادت نائل می شود.

بلافاصله پس از انتشار این خبر در رسانه های داخلی، این حادثه به سرعت در رسانه های دنیا منعکس شد.

"بی. بی. سی" در این خصوص نوشت: یک دانشمند هسته ای در اثر یک بمبگذاری شهید شد و دانشمند دیگری از یک اقدام مشابه نجات یافت. مجید شهریاری عضو هیئت علمی مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی تهران بود که در اثر حمله بمبگذاری در خودرو کشته شد. در حمله دوم، فریدون عباسی، یک دانشمند هسته ای دیگر مجروح شد.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز به انعکاس این خبر پرداخت و نوشت: تلویزیون رسمی ایران خبر از دو حمله بمبگذاری جداگانه اما مشابه را در تهران پایتخت ایران داد که در اثر این دو حمله یک دانشمند هسته ای ایرانی کشته شد. حمله کنندگان سوار بر موتورسیکلت بمب را به داخل پنجره خودروی این دانشمندان پرت کردند.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل شبکه خبری العالم نوشت: یک استاد دانشگاه در اثر انفجار بمب در خودرو شهید شد و سه نفر دیگر در یک حادثه مشابه مجروح شدند.

شبکه الجزیره نیز نوشت: یک دانشمند هسته ای ایران در یکی از دو انفجاری که صبح روز دوشنبه در تهران رخ داد کشته شد. خبرنگار الجزیره در تهران گزارش داد که درحال حاضر اطلاعات کمی در خصوص جزئیات این انفجارها در اختیار است، اما مجید شهریاری که در اثر این حمله بمبگذاری کشته شد همکار یک استاد دیگر به نام "مسعود علیمحمدی" است که ژانویه گذشته در یک حمله تروریستی مشابه کشته شد.

خبرگزاری فرانسه نیز نوشت: یک دانشمند هسته ای ایرانی در اثر حمله تروریستها شهید و دانشمند دیگری مجروح شد.

خبرگزاری آنسا نیز با انعکاس این خبر نوشت: صبح امروز دو انفجار در تهران سبب کشته شدن یک استاد دانشگاه و مجروح شدن سه تن دیگر شد. این دو انفجار در دو منطقه مختلف پایتخت رخ داد اما هر دو خودرو متعلق به دو استاد هسته ای دانشگاه شهید پزشکی بوده اند.

شبکه تلویزیونی رای ایتالیا نیز به نقل از شبکه العالم نوشت: "دو فیزیکدان هسته ای ایرانی صبح امروز قربانی دو حمله شدند. هر دوی این فیزیکدانان استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران بودند که در اثر این حملات یکی از این دو تن کشته شد.

12 ژانویه گذشته نیز مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک هسته ای دانشگاه تهران نیز در اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مقابل منزل خود در قیطریه کشته شد.