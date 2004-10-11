مهدي مهدوي كيا: نبايد اجازه بدهيم خاطرات تلخ هفت سال قبل تكرارشود

مهدي مهدوي كيا كاپيتان دوم تيم ملي فوتبال كشورمان درديدار برابرآلمان درگفتگوبا خبرنگار اعزامي" مهر" به قطرضمن بيان اين مطلب افزود: حالا هم درشرايطي مشابه هفت سال قبل قرارداريم، اما نبايد اجازه بدهيم كه آن خاطرات تلخ تكرارشود. قطر تيم خوبي دارد، اما ازهر لحاظ كه بررسي كنيد تيم ايران برتر است وبايد اين برتري را درزمين مسابقه هم نشان دهد.

وي ادامه داد: قطرهم فوتبال را مثل تمام كشورهاي عربي دنبال مي كند ودرصورتي كه ما بتوانيم گل اول را درهمان دقايق ابتدايي وارد دروازه حريف كنيم، قطعا مي توانيم نتيجه بازي را به سود خود به پايان برسانيم.

مهدوي كيا درمورد ديدارايران وآلمان نيز تصريح كرد: ما درنيمه اول فرصتهاي زيادي را براي گلزني ازدست داديم وبرعكس آلمانها ازدوموقعيتي كه بدست آوردند نهايت استفاده را بردند وبه پيروزي رسيدند.

هافبك ايراني تيم فوتبال هامبورگ درجواب اين سوال كه چرا درهامبورگ به يك بازيكن نيمكت نشين تبديل شده است، گفت: اين موضوع به شرايط بحراني باشگاه برمي گردد. مربي تيم ما مجبوراست براي فرارازاين بحران مدام تركيب تيمش را تغيير دهد، اما هنوزنتوانسته كاري ازپيش ببرد.

مهدي مهدوي كيا درپايان بابيان اينكه پس ازپايان رقابتهاي جام ملتهاي آسيا تاكنون فشاربدني بسيارزيادي را تحمل كرده است، ابرازاميدواري كرد: تيم ملي فوتبال كشورمان بتواند با پيروزي برقطرعلاوه برهمواركردن راه صعود به مرحله بعدي رقابتهاي مقدماتي جام جهاني، مردم فوتبالدوست كشورمان را نيزخوشحال كند.