طرح زوج و فرد شامل خودروهای طرح دار نمی شود

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محدودیت تردد خودروها در شهر تهران بر اساس پلاک زوج و فرد تا پایان هفته و روز جمعه ادامه دارد و با وجود اینکه اطلاع رسانی مناسبی به مردم در مورد اجرای این طرح نشد همکاری شهروندان در این زمینه مطلوب بود.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح زوج و فرد در تمام شهر تهران، امروز شاهد کاهش ترافیک بین 25 تا 30 درصدی در شهر تهران بودیم.



رئیس پلیس راهور تهران افزود: انتظار می رفت اطلاع رسانی به هنگام و گسترده ای در مورد اجرای طرح زوج و فرد در تمام محدوده شهر تهران انجام شود ولی بسیاری از شهروندان در برخورد با ماموران راهور نسبت به اجرای این طرح اظهار بی اطلاعی می کردند.