۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۹:۵۶

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه‌ ورزشی: آغاز دیدارهای روز پنجم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا و برگزاری مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دهم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با اول دسامبر سال 2010 میلادی.

- روز پنجم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌‍شود:
گروه A:
* لخ پوزنان لهستان - یوونتوس ایتالیا
* منچسترسیتی انگلستان - سالزبورگ اتریش
گروه B:
* آتلتیکومادرید اسپانیا - آریس سالونیکی یونان
* روزنبرگ نروژ - بایرلورکوزن آلمان
گروه C:
* گنت بلژیک - لفسکی بلغارستان
* اسپورتینگ پرتغال - لیل فرانسه
گروه G:
* هایدوک اشپلیت کرواسی - آاک آتن یونان
* زنیت سنت پترزبورگ روسیه - اندرلشت بلژیک
گروه H:
* اودنسه دانمارک - ختافه اسپاینا
* یانگ بویز اسپانیا - اشتوتگارت آلمان
گروه I:
* متالیست اوکراین - دبرسن مجارستان
* سامپدوریای ایتالیا - آیندهوون هلند

- مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور ساعت 14 امروز در فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود.

