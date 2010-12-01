تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دهم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با اول دسامبر سال 2010 میلادی.
- روز پنجم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
گروه A:
* لخ پوزنان لهستان - یوونتوس ایتالیا
* منچسترسیتی انگلستان - سالزبورگ اتریش
گروه B:
* آتلتیکومادرید اسپانیا - آریس سالونیکی یونان
* روزنبرگ نروژ - بایرلورکوزن آلمان
گروه C:
* گنت بلژیک - لفسکی بلغارستان
* اسپورتینگ پرتغال - لیل فرانسه
گروه G:
* هایدوک اشپلیت کرواسی - آاک آتن یونان
* زنیت سنت پترزبورگ روسیه - اندرلشت بلژیک
گروه H:
* اودنسه دانمارک - ختافه اسپاینا
* یانگ بویز اسپانیا - اشتوتگارت آلمان
گروه I:
* متالیست اوکراین - دبرسن مجارستان
* سامپدوریای ایتالیا - آیندهوون هلند
- مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور ساعت 14 امروز در فدراسیون فوتبال برگزار میشود.
