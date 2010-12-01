تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دهم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با اول دسامبر سال 2010 میلادی.

- روز پنجم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌‍شود:

گروه A:

* لخ پوزنان لهستان - یوونتوس ایتالیا

* منچسترسیتی انگلستان - سالزبورگ اتریش

گروه B:

* آتلتیکومادرید اسپانیا - آریس سالونیکی یونان

* روزنبرگ نروژ - بایرلورکوزن آلمان

گروه C:

* گنت بلژیک - لفسکی بلغارستان

* اسپورتینگ پرتغال - لیل فرانسه

گروه G:

* هایدوک اشپلیت کرواسی - آاک آتن یونان

* زنیت سنت پترزبورگ روسیه - اندرلشت بلژیک

گروه H:

* اودنسه دانمارک - ختافه اسپاینا

* یانگ بویز اسپانیا - اشتوتگارت آلمان

گروه I:

* متالیست اوکراین - دبرسن مجارستان

* سامپدوریای ایتالیا - آیندهوون هلند

- مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور ساعت 14 امروز در فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود.