ذهنتان را به آی-فن وصل کنید! ابزاری برای خواندن امواج مغزی کاربران آی-فن

به گزارش خبرگزاری مهر، این هدفن از دو حسگر فلزی برخوردار است و در هنگامی که هدفن بر روی سر کاربر قرار می گیرد، یکی از این حسگرها بر روی پیشانی و دیگری بر روی لاله گوش چپ قرار گرفته و مانند گیره ای به آن وصل می شود همچین کل انرژی این مجموعه از باطری های معمولی تامین می شود.

برای استفاده ویژه از این ابزار در حال حاضر دو نرم افزار وجود دارد نرم افزار XWave و نرم افزار XWave Tunes که در کنار این هدفن کارایی های جالب توجهی خواهند داشت.

یکی از ابزارهای نرم افزار XWave از یک تصویرساز برخوردار است که می تواند الگوهای امواج مغزی مختلف کاربر را مصور کرده و میزان تعمق و تمرکز کاربر را محاسبه کند.

یکی از دیگر کاربردهای این نرم افزار ویژه متمرکز شدن است به این شکل که کاربر باید بر روی حبابی که بر روی نمایشگر آی-فن به نمایش در می آید، به مدت 180 ثانیه متمرکز شود، هرچه میزان تمرکز کاربر بر روی این حباب بیشتر باشد، ارتفاع آن افزایش خواهد یافت، به بیانی دیگر این نرم افزار می تواند میزان تمرکز کاربر را به وی نمایش دهد.

و در نهایت ابزار "نیروانا" می تواند توانایی کاربر را در آرام کردن خود و رسیدن به حالت روحی آرامش به نمایش بگذارد از آنجایی که در هیچ یک از این نرم افزارها گفته نشده است کاربر چگونه بر روی حباب متمرکز شود و یا چگونه خود را آرام کند، از این رو نمی توان به چگونگی عملکرد دقیق و مشترک هدفن XWave و محصولات آی-فن پی برد.

بر اساس گزارش تایم، نرم افزار XWave Tunes این امکان را برای کاربر به وجود می آورد تا امواج مغزی خود را بر روی آهنگی که به آن گوش سپرده اند، منطبق کند و سپس به جستجوی افرادی بگردد که در مجاورت وی از الگوهای امواج مغزی مشابهی برخوردارند در واقع این ابزار به نوعی از امواج مغزی کاربران آی-فن برای ایجاد شبکه ای اجتماعی استفاده می کند.