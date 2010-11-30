شمار کشته های رانندگی در کردستان 100 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رمضان نادری ظهر سه شنبه و در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: به دلیل افزایش ترافیک و عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، شمار کشته های تصادفات رانندگی در استان کردستان در آبان ماه نسبت به ماه قبل از آن 100 درصد افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: در کنار افزایش شمار کشته های تصادفات رانندگی در استان کردستان در آبان ماه امسال، شمار تصادفات منجر به وفت نیز بیش از 61 درصد افزایش پیدا کرده است که این روند به هیچ عنوان مناسب نیست و باید علاوه بر توجه دادن بیشتر مردم به رعایت قوانین و راهنمایی و رانندگی، زمینه را برای توسعه جاده های ارتباطی استان کردستان فراهم کرد.

رئیس پلیس راه استان کردستان خاطرنشان کرد: افزایش ترافیک در مسیرهای اصلی استان به دلیل مساعد بودن وضعیت آب و هوا، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان وسائل نقلیه و همچنین وضعیت نامناسب جاده های استان و عرض کم آنها از جمله مهمترین عوامل در افزایش شمار کشته های تصادفات رانندگی در آبان ماه سال جاری در کردستان به شمار می رود.

نادری با اشاره به وضعیت تصادفات رانندگی طی هشت ماه سال جاری در استان کردستان بیان داشت: در آمار هشت ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد 14 درصدی شمار کشته ها و افزایش 18 درصدی شمار تصادفات منجر به مرگ در جاده های استان هستیم.

وی همچنین از افزایش برخورد پلیس با رانندگان متخلف و همچنین توقیف وسائل نقلیه دارای تخلف خبر داد و افزود: در هشت ماه سال جاری میزان برخورد پلیس با تخلفات راهنمایی و رانندگی در مجموع بیش از 27 درصد افزایش یافته است که البته در بحث برخورد با سبقت غیرمجاز افزایش 22 درصدی، برخورد با سرعت غیرمجاز افزایش 19 درصدی و برخورد با انحراف از چپ رشد 40 درصدی را نشان می دهد.

رئیس پلیس راه استان کردستان خواستار همکاری و تعامل هر چه بیشتر رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما برای مقابله با افزایش تصادفات رانندگی و اطلاع رسانی دقیق به مردم و آموزش آنها شد و افزود: پلیس راه استان از تمامی توان خود در این بخش استفاده می کند و باید رسانه های جمعی و سایر ادارات و سازمان های دولتی نیز در این بخش ورود پیدا کنند.