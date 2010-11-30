  1. استانها
  2. زنجان
۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۴۳

شهردار و شورای شهر زنجان پاسخگوی قصور پیمانکاران باشند

شهردار و شورای شهر زنجان پاسخگوی قصور پیمانکاران باشند

زنجان - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر زنجان با تاکید بر اینکه شهرداری و شورای شهر باید پاسخگوی مسائل پیش آمده در خصوص قصور پیمانکاران در اجرای صحیح پروژه های عمران شهر باشند، گفت: متاسفانه ناظرین نیز نظارت کافی بر چگونگی روند فعالیت پروژه های عمرانی شهر ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، صادق کریمی ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان افزود: استانداردهای لازم در اجرای برخی پروژه های عمرانی شهر رعایت نمی شود و به نظر می رسد ناظرین شهرداری نیز در این خصوص کوتاهی می کنند.
 
وی  با بیان اینکه شهردار باید برای آخرین بار تذکرات لازم را به پیمانکاران و ناظرین پروژه های مختلف شهر ابلاغ کند، ادامه داد: اعضای شورا انتظار دارند که برخورد قاطعی با این گونه موارد صورت گیرد.
 
کریمی با اشاره به اینکه شهرداری هزینه های هنگفتی صرف انجام پروژه های عمرانی می کند، افزود: پیمانکاران باید به این نکته توجه کنند که اعتبارات به منظور انجام مطلوب پروژه ها پرداخت می شود و در این زمینه هیچگونه کوتاهی مورد قبول نیست.
 
عضو شورای شهر زنجان تبعات قصور پیمانکاران در انجام درست وظایف خود را متوجه شورای شهر دانست و افزود:  در صورت اینکه برخی پیمانکاران به تعهد خود در قبال مردم عمل نکنند، شهردار باید با قدرت در این زمینه وارد عمل شود و در این راستا اعضای شورای شهر زنجان نیز حمایت لازم را از تصمیمات اخذ شده خواهند کرد.
 
کریمی گفت: پیمانکاران نباید از عواطف شهروندان سوء استفاده و خسارات جبران ناپذیری را به این پروژه ها وارد کنند.
کد مطلب 1201832

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها