شهردار و شورای شهر زنجان پاسخگوی قصور پیمانکاران باشند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، صادق کریمی ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان افزود: استانداردهای لازم در اجرای برخی پروژه های عمرانی شهر رعایت نمی شود و به نظر می رسد ناظرین شهرداری نیز در این خصوص کوتاهی می کنند.



وی با بیان اینکه شهردار باید برای آخرین بار تذکرات لازم را به پیمانکاران و ناظرین پروژه های مختلف شهر ابلاغ کند، ادامه داد: اعضای شورا انتظار دارند که برخورد قاطعی با این گونه موارد صورت گیرد.



کریمی با اشاره به اینکه شهرداری هزینه های هنگفتی صرف انجام پروژه های عمرانی می کند، افزود: پیمانکاران باید به این نکته توجه کنند که اعتبارات به منظور انجام مطلوب پروژه ها پرداخت می شود و در این زمینه هیچگونه کوتاهی مورد قبول نیست.



عضو شورای شهر زنجان تبعات قصور پیمانکاران در انجام درست وظایف خود را متوجه شورای شهر دانست و افزود: در صورت اینکه برخی پیمانکاران به تعهد خود در قبال مردم عمل نکنند، شهردار باید با قدرت در این زمینه وارد عمل شود و در این راستا اعضای شورای شهر زنجان نیز حمایت لازم را از تصمیمات اخذ شده خواهند کرد.

کریمی گفت: پیمانکاران نباید از عواطف شهروندان سوء استفاده و خسارات جبران ناپذیری را به این پروژه ها وارد کنند.