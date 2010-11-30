تشدید خشونت علیه مردان برای مقابله با خشونت علیه زنان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهادی وحید فردوسی در همایش روز جهانی محو خشونت علیه زنان که توسط انجمن علمی حقوقی داد در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد افزود: بسیار ناامید کننده است وقتی که می بینیم از اینکه خشونت علیه یک طیف را از بین ببریم عاجزیم و در مقابل خشونت علیه طیف دیگر را تشدید می کنیم تا مساوی شوند.

وی اظهار داشت: همواره تصوری که از زن و مرد داریم تصور من و اوست و این من و او همواره با ضمیر مذکر استفاده شده و جایگاه ضمیر مونت غایب است، باید تجدید نظری در مرجع ضمیر بکنیم و همواره من مذکر فرض نشود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه برای محو خشونت علیه زنان باید زمینه های اختلاف و خشنونت از بین برود ادامه داد: همواره دو کلمه زنان و کودکان در کنار هم قرار می گیرند و این کلمات طبقه ضعیف را در ذهن تداعی می کند که طبق یک واقعیت اجتماعی به فکر حمایت از آنها می افتیم.

وی اظهار داشت: در سوئد ابتدا انجمن SOS زنان کتک خورده تشکیل شد و بعد اولین مرد کتک خورده انجمن مردان کتک خورده را راه اندازی کرد.

وی تاکید کرد: بدترین و یا یکی از انواع بد خشونت علیه زنان نگاه ترحم آمیز به آنهاست و زمانی که این نگاه را برداریم اولین قدم را برای از بین بردن خشونت برداشته ایم.

وحید تصریح کرد: باید به جایی برسیم که زن مسئله نباشد تا برای آن کنفرانس، کلاس درس و مطالعات رشته ای ایجاد کنیم، باید بدانیم زن طرف مقابل یک انسان است همان طور که خدا ما را آفرید.

