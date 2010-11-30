PAP ها خواستار اجرای آیین نامه تعاملی مخابرات و شرکتهای اینترنتی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آیین نامه تعاملی واگذاری خدمات شرکتهای مخابراتی و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (PAP) را در جلسه نود و هفتم خود تصویب کرد و آن را در تاریخ 23 آبان ماه امسال برای اجرا به شرکت مخابرات، شرکتهای ندا و شرکتهای مخابرات استانی ابلاغ کرد.

عبدالمحمد بیدختی نژاد رئیس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانه ای عصر امروز سه شنبه در نشست خبری به تشریح مفاد مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پرداخت و برنامه، راهبرد و سیاستهای شرکتهای PAP را با درنظر گرفتن اهداف برنامه 5 ساله پنجم کشور توضیح داد.

وی با اشاره به تصویب آیین نامه تعاملی شرکت مخابرات ایران و شرکت های ندا که براساس بررسی های به عمل آمده و مطالعات انجام شده از وضعیت ارائه خدمات عمومی انتقال داده ADSL از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شکل گرفت گفت: در این آیین نامه بیش از 70 درصد نقطه نظرات PAP ها برای عدم وجود رویه ها و دستورالعمل های شفاف در تعاملات بین دارندگان پروانه با مخابرات و مشکلات عدیده که روند واگذاری و توسعه خدمات ADSL را با کندی مواجه کرده اعمال شده است.

بیدختی نژاد با تاکید بر درخواست شرکتهای PAP برای هر چه سریعتر اجرایی شدن این آیین نامه تاکید کرد که بخش خصوصی تصویب و اجرای این آیین نامه را سرآغازی برای پررنگ شدن و ثبات جایگاه رگولاتوری در کشور می داند و معتقد است که این آیین نامه می تواند به رقابت فی مابین اپراتورهای مخابراتی و کاهش قیمت و افزایش قیمت اینترنت منجر شود.

به گفته رئیس دبیرخانه گروه شرکتهای PAP طبق برنامه پنج ساله پنجم توسعه باید 60 درصد از کاربران بخش خانگی و تجاری کشور اینترنت پرسرعت داشته باشند که اجرای این آیین نامه می تواند این مهم را محقق کند.